Налоги на аренду квартир уменьшат вдвое: кто выиграет от реформы и изменятся ли цены для украинцев

С 2027 года налог на доходы от официальной аренды жилья снизится с нынешних 23% до 10%, что сделает легальную сдачу квартир значительно выгоднее для владельцев недвижимости. Однако, эксперты в сфере недвижимости не ожидают существенных изменений цен на аренду, ведь стоимость жилья, как и раньше, будет определяться спросом, ситуацией безопасности и состоянием рынка, а не новыми налоговыми правилами.

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О своих выводах относительно реформы рассказали профильные эксперты по недвижимости в комментарии Forbes. Нардепы недавно поддержали законопроект №15111-д, который предусматривает значительное снижение налоговой нагрузки для граждан, официально сдающих квартиры.

Сейчас украинцы, которые официально декларируют доходы от сдачи жилья в аренду, платят 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23% от полученного дохода. После вступления в силу нового закона ситуация существенно изменится. Начиная с 1 января 2027 года ставка НДФЛ для арендодателей будет снижена до 5%, тогда как военный сбор останется на уровне 5%.

Таким образом общая ставка сократится более чем вдвое – до 10%. Для многих владельцев недвижимости это будет означать ощутимую экономию и может стать стимулом отказаться от неофициальной работы. Причина проста – нынешняя система практически не работает.

По официальным данным Государственной налоговой службы, лишь около 900 украинцев задекларировали доходы от сдачи недвижимости в аренду по итогам 2024 года. При этом эксперты оценивают реальное количество арендодателей в сотни тысяч.

Из-за высоких налогов значительная часть рынка работает в тени. Владельцы квартир предпочитают получать оплату наличными или на банковские карты без заключения официальных договоров и подачи деклараций. Уменьшение налоговой нагрузки должно сделать легальную деятельность более выгодной и привлекательной.

Эксперты отмечают, что наибольшую выгоду от новых правил получат владельцы нескольких объектов недвижимости, для которых сдача жилья является фактически отдельным бизнесом. Для них сокращение налогов означает десятки тысяч гривен дополнительной прибыли ежегодно. Например, если квартира приносит 15 тысяч гривен арендной платы ежемесячно, экономия после снижения ставки может составлять около 24 тысяч гривен в год.

Для квартиры с арендной ставкой 40 тысяч гривен в месяц годовая экономия превысит 60 тысяч гривен. А владельцы элитного жилья, которое сдается за 100 тысяч гривен в месяц, смогут оставлять себе более 150 тысяч гривен дополнительного дохода ежегодно. Именно эта категория арендодателей, по мнению экспертов, активнее всего будет выходить из тени.

Несмотря на масштабность изменений, большинство риэлторов и участников рынка не ожидают существенных колебаний стоимости аренды. Причина заключается в том, что цены на жилье формируются под влиянием совсем других факторов. Прежде всего это уровень спроса, ситуация с безопасностью в регионе, миграция населения, количество предложений на рынке и общее состояние экономики.

Именно эти факторы определяют, сколько будет стоить аренда квартиры в Киеве, Львове, Днепре или других городах. Поэтому арендаторам не стоит ожидать ни резкого удешевления жилья из-за снижения налогов, ни значительного подорожания из-за усиления контроля.

Эксперты отмечают, что не все арендодатели работают неофициально только из-за высоких налогов. Многие не желают контактировать с государственными органами, опасаются дополнительных проверок или считают процедуру декларирования слишком сложной. Именно поэтому успех реформы будет зависеть не только от новых ставок, но и от того, насколько простой и понятной станет система подачи отчетности.

Специалисты считают, что первые реальные результаты реформы можно будет оценить не раньше 2027-2028 годов. Именно тогда одновременно начнут действовать новые налоговые ставки и механизмы контроля через цифровые платформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после зимнего пика цены на аренду домов в крупных городах начали снижаться, но в областях и пригородах они продолжают стремительно расти, местами почти сравнявшись со стоимостью в самих областных центрах. Больше всего за год подорожала аренда в Одесской области

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