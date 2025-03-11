Накроет ли США рецессия: букмекеры и экономисты делают ставки

Пользователи платформы для ставок все более склоняются к тому, что до конца 2025 года США столкнутся с рецессией. Свои шансы на такое развитие событий повысили и американские экономисты.

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Согласно данным портала криптобеттинговой платформы Polymarket, 11 марта количество тех, кто ждет рецессии, в моменте поднималось до 50%. Позже шансы снизились до 38%.

Ранее экономисты инвестиционного банка JPMorgan тоже повысили риск рецессии в этом году до 40% (в начале 2025-го они оценивали эти шансы в 30%). "Мы видим существенный риск того, что США впадут в рецессию в этом году из-за радикальной политики американских властей", – написали аналитики банка

Аналитики Goldman Sachs также повысили вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев с 15% до 20%. Они заявили, что прогноз может стать ещё пессимистичней, если администрация Трампа останется "приверженной своей политике даже в условиях гораздо худших показателей".

Так называемый "трамповский скачок" сошёл на нет, и индекс S&P 500 сейчас ниже, чем был до его победы на выборах в США 5 ноября, потеряв почти 10% по сравнению с максимумом прошлого месяца. Nasdaq также находится в состоянии коррекции, потеряв 14% всего за три недели.

При этом сам президент США отказался исключить шансы рецессии. Но, по его словам, пока ситуация в американской экономике не вызывает беспокойства.

"Я ненавижу прогнозировать подобные вещи. Существует переходный период, потому что то, что мы делаем, очень масштабное. Мы возвращаем Америке богатство и это большое дело. Это займет немного времени, но я думаю, что это должно быть отличным для нас", – сказал Трамп.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне хаотичного внедрения тарифов администрацией Дональда Трампа риски рецессии продолжают расти для мексиканской, канадской и американской экономик. Это уже создало глубокую неопределенность для предпринимателей и правительств трех стран.

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