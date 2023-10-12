Наказание за российскую нефть: кто попал под санкции США из-за нарушения ценового потолка

США начали наказывать нарушителей ценовых ограничений на российскую нефть в 60 долларов за баррель. В частности, министерство финансов страны 12 октября ввело санкции против 2 компаний и заблокировало их право собственности на 2 судна, перевозивших ресурс РФ – начав таким образом реализацию своего плана по привлечению к ответственности нарушителей ограничений.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Согласно ему:

судоходная компания Lumber Marine SA из ОАЭ танкером SCF Primorye транспортировала нефть по цене выше 75 долларов за баррель из порта в РФ после того, как нефтяной "потолок" заработал;

турецкая Ice Pearl Navigation Corp владеет танкером Yasa Golden Bosphorus, который перевозил нефть сорта ESPO (марка сибирской нефти. – Ред.) по цене 80 долларов за баррель.

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"OFAC накладывает санкции на 2 компании и определяет как заблокированное имущество 2 судна, которые транспортировали российскую нефть по цене выше согласованной коалицией (стран и организаций, установивших ценовой потолок. – Ред.)", - говорится в сообщении.

Что говорят в Украине

В Украине уже отреагировали на действия США. Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил: это является "очень важным решением".

"Коалиция стремится обеспечить соблюдение ограничений. Россия не должна иметь дополнительных доходов от продажи нефти, которые будут тратить на войну в Украине", – подчеркнул он.

США предупреждали

О том, что нарушение ценового потолка на российскую нефть будет жестко наказываться, ранее заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, сообщал Bloomberg. По ее словам, США:

"очень внимательно" следят за соблюдением ценового ограничения;

хотят убедиться, что участники рынка осознают серьезность отношения США к ценовому потолку.

Причиной же, по которой Штаты решили заняться этой темой, отмечалось, являются недавние рыночные цены, которые "сигнализируют о том, что механизм ограничения, возможно, больше не работает так, как ожидалось".

Как сообщал OBOZ.UA, заявление Йеллен – не первое, прозвучавшее от высокопоставленного лица США, касаемо необходимости соблюдения ценового потолка на нефть РФ. Так, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Штаты пристально наблюдают за нефтяным экспортом России – в частности, чтобы Кремль не мог продавать нефть выше "ценового потолка".

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