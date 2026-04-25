Накануне переговоров с Ираном США ввели санкции против китайского НПЗ – Bloomberg

В пятницу, 24 апреля, Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций против китайского нефтеперерабатывающего завода. Речь идет о компании Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd.

Как пишет Bloomberg, это один из небольших китайских нефтеперерабатывающих заводов, которые называют "чайниковыми". Министерство назвало его "одним из самых ценных клиентов Тегерана".

Также под санкции попали около 40 судоходных компаний и танкеров, которые участвуют в теневой транспортировке иранской нефти. Таким образом администрация Дональда Трампа усиливает экономическое давление на Тегеран в преддверии новых переговоров.

"Министерство финансов будет продолжать сужать сеть судов, посредников и покупателей, на которых Иран полагается для транспортировки своей нефти на мировые рынки. Любое лицо или судно, способствующее этим потокам – через тайную торговлю и финансирование – рискует попасть под санкции США", – заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Этот шаг произошел на фоне того, как США ввели в Ормузском проливе морскую блокаду против судов, связанных с Ираном. Вашингтон сделал это, чтобы уменьшить доходы Ирана от нефти после того, как Тегеран закрыл пролив в ответ на войну, начатую США и Израилем.

Новые санкции были объявлены в тот же день, когда Белый дом сообщил, что специальный посланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер отправляются в Исламабад для переговоров с иранскими чиновниками в эти выходные.

Они должны пообщаться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Встреча может состояться уже в ближайшие дни на территории Пакистана.

Как сообщал OBOZ.UA, американские военные провели морскую операцию по перехвату судна, которое перевозило иранскую нефть. Это произошло ночью в Индийском океане, в пределах зоны ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Силы выполнили осмотр и поднялись на борт танкера M/T Majestic X, который не имел государственной регистрации.

