США перехватили судно с иранской нефтью в Индийском океане. Видео

Американские военные провели морскую операцию по перехвату судна, которое перевозило иранскую нефть. Это произошло ночью в Индийском океане, в пределах зоны ответственности Индо-Тихоокеанского командования США. Силы выполнили осмотр и поднялись на борт танкера M/T Majestic X, который не имел государственной регистрации.

Видео дня

Информацию обнародовал Department of War в соцсети X. В сообщении указано, что речь шла о санкционированном судне без флага, которое транспортировало нефть из Ирана.

"Ночью американские военные провели операцию по перехвату на море и осмотр судна без государственной принадлежности "M/T Majestic X", на которое наложены санкции и которое перевозило нефть из Ирана, в Индийском океане", – говорится в заявлении, где также подчеркивается намерение и в дальнейшем проводить такие операции.

Глобальный контроль морей

В заявлении отмечается, что США продолжат глобальное морское правоприменение для противодействия незаконным сетям. Речь идет о деятельности судов, которые, по данным американской стороны, оказывают материальную поддержку Ирану. Позиция сформулирована прямо: международные воды не могут быть прикрытием для лиц или компаний, находящихся под санкциями.

Также в Министерстве войны добавили, что их силы намерены и в дальнейшем ограничивать свободу маневра таких судов в морском пространстве. Иначе говоря, подобные операции могут повторяться. Это часть более широкой стратегии, хотя конкретные детали не уточняются.

Детали операции

Перехват произошел в Индийском океане, в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования. Американские военные осуществили так называемое "право досмотра " – стандартную процедуру проверки судов в открытом море. Судно M/T Majestic X определили как не имеющее государственной принадлежности, то есть фактически "без флага".

По данным заявления, танкер перевозил нефть из Ирана, что и стало основанием для вмешательства. Других технических деталей, таких как маршрут или объем груза, не обнародовали. Но главный акцент сделали на том, что подобные перевозки рассматриваются как часть незаконных схем, и именно их США пытаются прервать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!