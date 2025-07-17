"Надо исправить ошибки": Гетманцев выдал 10 пожеланий к правительству Свириденко
Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал ключевые пожелания к новому правительству Юлии Свириденко. Среди прочего он посоветовал Кабмину перейти от "имитации" к реальным действиям. и решить вопрос с реформами таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом Гетманцев заявил на своей странице в Telegram. Он также объяснил, что отдал свой голос за назначение Свириденко вследствие "переговоров с будущим премьером о кардинальном изменении формата работы между ВР и КМ".
"Надо исправить ошибки, впереди много работы. Надеюсь и призываю всех к конструктивному сотрудничеству ради будущего Украины", – отметил нардеп.
Пожелания Гетманцева к правительству Свириденко
- Детенизация экономики: Гетманцев призывает к наращиванию совместных усилий правительства и парламента в борьбе с теневым сектором.
- Стимулирование экономического развития – запуск страхования военных рисков, увеличение доступного кредитования бизнеса и развитие экспорта.
- Поддержка регионов: нардеп советует усилить помощь прифронтовым областям и громадам.
- Улучшение бизнес-климата – перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата, таких как БЭБ и таможня.
- Более активная дерегуляция и рестарт "Большой приватизации".
- Развитие ОПК – наращивание возможностей оборонно-промышленного комплекса.
- Проведение пенсионной реформы.
- Существенный пересмотр социальных стандартов.
- Активная работа с вопросами реинтеграции ветеранов в общество.
- Международное сотрудничество: проактивная работа с международными партнерами, особенно в отношении переговоров о присоединении к ЕС и разработки плана послевоенного восстановления.
Гетманцев также отметил, что задачей народных депутатов (и своей задачей, соответственно) считает содействие "продуктивным инициативам нового правительства". Он призвал правительство и парламент "совместно отрабатывать повестку дня задач, выполнять поручения президента Украины, приближать мир и послевоенное восстановление".
Как сообщал OBOZ.UA, перед назначением Свириденко уже выразила позицию по отказу Кабмина назначить Цивинского главой БЭБ, котрое по сути сорвало перезапуск бюро. А вот будет ли новый состав правительства возвращаться к этому вопросу, она не уточнила.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!