"Надо исправить ошибки": Гетманцев выдал 10 пожеланий к правительству Свириденко

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал ключевые пожелания к новому правительству Юлии Свириденко. Среди прочего он посоветовал Кабмину перейти от "имитации" к реальным действиям. и решить вопрос с реформами таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом Гетманцев заявил на своей странице в Telegram. Он также объяснил, что отдал свой голос за назначение Свириденко вследствие "переговоров с будущим премьером о кардинальном изменении формата работы между ВР и КМ".

"Надо исправить ошибки, впереди много работы. Надеюсь и призываю всех к конструктивному сотрудничеству ради будущего Украины", – отметил нардеп.

Пожелания Гетманцева к правительству Свириденко

Детенизация экономики : Гетманцев призывает к наращиванию совместных усилий правительства и парламента в борьбе с теневым сектором.

: Гетманцев призывает к наращиванию совместных усилий правительства и парламента в борьбе с теневым сектором. Стимулирование экономического развития – запуск страхования военных рисков, увеличение доступного кредитования бизнеса и развитие экспорта.

– запуск страхования военных рисков, увеличение доступного кредитования бизнеса и развитие экспорта. Поддержка регионов : нардеп советует усилить помощь прифронтовым областям и громадам.

: нардеп советует усилить помощь прифронтовым областям и громадам. Улучшение бизнес-климата – перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата, таких как БЭБ и таможня.

– перезапуск ключевых институтов, влияющих на качество бизнес-климата, таких как БЭБ и таможня. Более активная дерегуляция и рестарт " Большой приватизации ".

и рестарт " ". Развитие ОПК – наращивание возможностей оборонно-промышленного комплекса.

– наращивание возможностей оборонно-промышленного комплекса. Проведение пенсионной реформы .

. Существенный пересмотр социальных стандартов .

. Активная работа с вопросами реинтеграции ветеранов в общество.

в общество. Международное сотрудничество: проактивная работа с международными партнерами, особенно в отношении переговоров о присоединении к ЕС и разработки плана послевоенного восстановления.

Гетманцев также отметил, что задачей народных депутатов (и своей задачей, соответственно) считает содействие "продуктивным инициативам нового правительства". Он призвал правительство и парламент "совместно отрабатывать повестку дня задач, выполнять поручения президента Украины, приближать мир и послевоенное восстановление".

Как сообщал OBOZ.UA, перед назначением Свириденко уже выразила позицию по отказу Кабмина назначить Цивинского главой БЭБ, котрое по сути сорвало перезапуск бюро. А вот будет ли новый состав правительства возвращаться к этому вопросу, она не уточнила.

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