МВФ согласовал новую программу финансирования для Украины: Свириденко раскрыла детали

Украина получит 8,1 млрд долларов США от Международного валютного фонда. Новая четырехлетняя программа расширенного финансирования уже согласована советом директоров МВФ.

Видео дня

Об этом ночью 27 февраля сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. На своем канале в Telegram она отметила, что первый транш, а это около 1,5 млрд долларов, поступит в ближайшее время.

"Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности", – уточнила глава правительства.

Украина пытается покрыть дефицит госбюджета

Свириденко напомнила, что на пятый год полномасштабной войны, когда Россия системно атакует энергетику, очень важно иметь гарантированную международную финансовую поддержку партнеров и ресурс для стабильной работы государства.

Программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

"Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы. Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза", – отметила премьер.

Наша страна, кроме средств от ЕС, надеется получить финансирование от G7, международных финансовых институтов, а также уменьшить платежи по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения.

"Партнеры подтвердили продление действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации", – добавила политик.

Свириденко поблагодарила всю команду, которая работала над подготовкой решения: президента Владимира Зеленского, правительство, Министерство финансов, Национальный банк, украинского представителя в МВФ и всех международных партнеров. "Отдельная благодарность руководству Фонда за последовательную поддержку Украины и лично Кристалине Георгиевой, которая в январе была с визитом в Киеве", – передала премьер-министр слова благодарности.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Международный валютный фонд отменил требование немедленного введения налога на добавленную стоимость для "ФОПов" и ряда других изменений, что позволило Украине быстро получить новую кредитную программу на 8,1 млрд долларов. НДС для предпринимателей могут отложить до 2028 года или до вступления Украины в ЕС, а все налоговые новации объединят в один законопроект.

– Всемирный банк подсчитал, что Украине на восстановление после полномасштабной войны, по состоянию на 31 декабря 2025 года, нужно было 588 млрд долларов. Эта сумма не учитывает разрушений, которые оккупационная армия нанесла нам в январе-феврале 2026-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!