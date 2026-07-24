МВФ раскритиковал решение нардепов о финмониторинге: Украина нарушила международные стандарты

Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике решение Верховной Рады изменить правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). В Фонде заявили, что принятые парламентом поправки ослабляют систему борьбы с отмыванием средств и больше не соответствуют стандартам FATF – международной организации, определяющей глобальные правила в этой сфере.

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Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины. В частности, в МВФ напомнили, что украинские власти взяли на себя обязательство усиливать систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), однако последние законодательные изменения, наоборот, вызывают беспокойство.

"Несмотря на обязательства властей продвигать реформы в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для укрепления финансовой целостности и улучшения налоговой дисциплины, недавние действия парламента вызывают беспокойство", – отметили в Фонде.

В документе также отмечается, что совокупность принятых изменений ослабляет механизм контроля за политически значимыми лицами и делает украинский режим ПОД/ФТ не соответствующим стандартам FATF.

Кто такие PEP Политически значимыми лицами (PEP) в Украине являются граждане, которые занимают или занимали высшие государственные должности – президенты, премьер-министры, члены правительства, народные депутаты, руководители центральных органов власти, судьи высших инстанций, руководство Национального банка, правоохранительных органов и другие высокопоставленные чиновники. К этой категории также относятся члены их семей и связанные лица. До 2022 года закон о финансовом мониторинге предусматривал пожизненный статус PEP. Затем этот срок сократили до трех лет, но уже в 2023 году по требованию МВФ Верховная Рада вернула пожизненный усиленный мониторинг. Теперь парламент снова изменил правила, ограничив его одним годом после увольнения чиновника.

Что именно изменили?

Парламент сократил срок обязательного усиленного финансового мониторинга для политически значимых лиц до 12 месяцев после их увольнения с должности .

. К тому же теперь банки смогут применять дополнительные меры контроля только при условии, что по результатам индивидуальной оценки будет установлен высокий или неприемлемо высокий уровень риска .

. В то же время депутаты расширили перечень PEP, включив в него глав и членов правлений государственных банков.

Эти поправки были приняты при рассмотрении законопроекта № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Именно в него перед вторым чтением внесли поправку относительно статуса PEP.

По данным медиа, именно изменения по PEP стали компромиссом, который должен был обеспечить поддержку документа в парламенте. В МВФ сообщили, что в дальнейшем будут координировать свои действия с украинскими властями и другими партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, чтобы определить дальнейшие шаги по приведению украинского законодательства в соответствие с международными требованиями.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины в очередной раз напомнил банкам: статус PEP сам по себе не является основанием для автоматического присвоения высокого риска, отказа в открытии счета или прекращения обслуживания. Иными словами, сам факт того, что человек является или был политически значимым лицом, не означает, что банк может действовать по шаблону.

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