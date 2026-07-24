МВФ раскритиковал решение нардепов о финмониторинге: Украина нарушила международные стандарты
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Международный валютный фонд (МВФ) подверг критике решение Верховной Рады изменить правила финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP). В Фонде заявили, что принятые парламентом поправки ослабляют систему борьбы с отмыванием средств и больше не соответствуют стандартам FATF – международной организации, определяющей глобальные правила в этой сфере.
Об этом говорится в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Украины. В частности, в МВФ напомнили, что украинские власти взяли на себя обязательство усиливать систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), однако последние законодательные изменения, наоборот, вызывают беспокойство.
"Несмотря на обязательства властей продвигать реформы в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма для укрепления финансовой целостности и улучшения налоговой дисциплины, недавние действия парламента вызывают беспокойство", – отметили в Фонде.
В документе также отмечается, что совокупность принятых изменений ослабляет механизм контроля за политически значимыми лицами и делает украинский режим ПОД/ФТ не соответствующим стандартам FATF.
Что именно изменили?
- Парламент сократил срок обязательного усиленного финансового мониторинга для политически значимых лиц до 12 месяцев после их увольнения с должности.
- К тому же теперь банки смогут применять дополнительные меры контроля только при условии, что по результатам индивидуальной оценки будет установлен высокий или неприемлемо высокий уровень риска.
- В то же время депутаты расширили перечень PEP, включив в него глав и членов правлений государственных банков.
Эти поправки были приняты при рассмотрении законопроекта № 15111-д о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Именно в него перед вторым чтением внесли поправку относительно статуса PEP.
По данным медиа, именно изменения по PEP стали компромиссом, который должен был обеспечить поддержку документа в парламенте. В МВФ сообщили, что в дальнейшем будут координировать свои действия с украинскими властями и другими партнерами, прежде всего с Европейским Союзом, чтобы определить дальнейшие шаги по приведению украинского законодательства в соответствие с международными требованиями.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк Украины в очередной раз напомнил банкам: статус PEP сам по себе не является основанием для автоматического присвоения высокого риска, отказа в открытии счета или прекращения обслуживания. Иными словами, сам факт того, что человек является или был политически значимым лицом, не означает, что банк может действовать по шаблону.
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