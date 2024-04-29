Молдавия внезапно захотела войти в "план Маршалла" для Украины: Санду раскрыла свои намерения

Президент Молдовы Майя Санду хочет, чтобы Европейский Союз включил ее страну в аналог "плана Маршалла", который европейские страны неоднократно предлагали создать для послевоенного восстановления Украины.

Такое предложение она высказала на ежегодной бюджетной конференции ЕС в Брюсселе 29 апреля, передает Euractiv. Санду призвала финансировать не только критические "зеленые", цифровые и инфраструктурные проекты, но и "защиту ценностей", которые находятся под угрозой со стороны "сил с мрачным видением" европейского континента.

"Подобно тому, как после Второй мировой войны Западной Европе был предложен экономический спасательный круг в виде американского "плана Маршалла", Молдова и Украина нуждаются в четко сфокусированном эквиваленте 21-го века от Европейского Союза", – сказала молдавская лидер.

Санду считает, что такая программа должна показать "истощенному континенту, что капитализм и демократия являются лучшим путем вперед, чем все, что предлагал коммунизм", а современная версия этого плана должна дать "такую же надежду тем, кто стремится к членству в ЕС".

"Нужно инвестировать в спасение жизней, восстановление мира и защиту свободы в ключевые моменты истории", – добавила лидер Молдовы.

В то же время президент Молдовы выразила оптимизм по поводу способности Европы противостоять вызовам безопасности, вызванным агрессией России против Украины.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что, по мнению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина точно получит от Запада деньги на послевоенное восстановление из замороженных активов России. Он уверен, что первые деньги будут предоставлены еще до окончания полномасштабной войны.

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