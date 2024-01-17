Мир оказался на пороге глобальной торговой войны: к ней приведут действия Китая – The Economist

В мире может разразиться новая торговая война, которая будет иметь серьезные последствия для глобальной экономики. К противостоянию может привести промышленная политика китайского лидера Си Цзиньпина. Риски также усиливаются на фоне протекционизма западных стран.

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К таким выводам пришли аналитики The Economist. "Китайские лидеры помешаны на литий-ионных батареях, электромобилях и солнечных батареях. Такого рода технологии, как провозгласил Си Цзиньпин, станут "столпами экономики". Он тратит большие деньги на реализацию такого плана, а это означает, что в ближайшие годы его амбиции будут ощущаться во всем мире. Бум промышленного экспорта вполне может привести к торговой войне", – говорится в материале.

Так, Китай стремится развивать указанные отрасли, чтобы компенсировать спад в строительстве и потреблении. Однако это может привести к избыточному предложению и демпингу на мировом рынке, вызвав недовольство у западных политиков и партнеров по торговле.

Одновременно с этим западные страны все активнее применяют защитнические меры по отношению к своим отраслям. Растет и скепсис в отношении китайской экономики – запускаются антидемпинговые и антисубсидионные расследования против продуктов из КНР. В ответ на это, Китай уже проводит свои собственные расследования и вводит пошлины, например, на коньяк из Европы.

Аналитики напоминают о последствиях "китайского бума" в глобальной экономике начала 2000-х годов. Тогда, за 10 лет после вступления КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО), китайский экспорт вырос более чем на 460%. Страна не гнушалась использовать откровенный демпинг буквально во всех отраслях, особенно в химпроме, металлургии и производстве текстиля.

"Хотя недорогие товары были отличной новостью для потребителей, изменения были менее желанными для рабочих из богатых стран. Позже стало модным обвинять "китайский шок", который привел к увольнениям в пострадавших промышленных районах, в том, что он способствовал победе Дональда Трампа на выборах в 2016 году", – напоминают специалисты.

По их расчетам, грядущий производственный бум может быть еще более масштабным, учитывая то, что китайская экономика удвоилась за последнее десятилетие. "Майкл Петтис из Пекинского университета отмечает, что даже если бы Китай просто сохранял нынешний объем производственного сектора, на долю которого приходится 28% ВВП, и достиг бы цели по росту ВВП на 4-5% в течение следующего десятилетия, его доля в мировом промышленном производстве выросла бы с 31% до 36%. А если амбиции Си Цзиньпина будут реализованы, то рост будет еще больше", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай уже бьет все рекорды по количеству произведенных авто. Им удается предлагать дешевые машины, которые быстро занимают свою нишу на западном рынке. Такая ситуация напугала крупнейших западных производителей авто.

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