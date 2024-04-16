Минобороны выявило нарушения более чем на 10 млрд грн: что показал аудит

Внутренний аудит Министерства обороны Украины выявил нарушения на общую сумму более 10 млрд грн, включающие неэффективное управление активами и риски в управлении. По итогам проверок правоохранители возбудили десятки уголовных производств, внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и начали досудебные расследования.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир в интервью "Укринформу". "В ходе аудиторских исследований выявлены нарушения, неэффективные управленческие решения и риски в управлении активами на общую сумму свыше 10 млрд грн. То есть внутренним аудитом идентифицированы определенные возможные негативные последствия, требующие немедленного реагирования", – рассказал Джигир.

Замминистра подчеркнул, что цель аудита состоит в предупреждении нарушений. Он также отметил, что благодаря выполнению рекомендаций аудиторов было достигнуто положительное экономическое влияние на сумму более 1,5 млрд грн.

"Другими словами, работа аудита направлена на предотвращение нарушений. Важно, что определенное возмещение средств и устранение подавляющей части этих нарушений организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов", – добавил Джигир.

Он отметил, что в Министерстве обороны Украины действует большая система, состоящая из многих структурных подразделений. Однако по меньшей мере каждые несколько лет рискованные сферы должны быть подвергнуты аудиту, за которым следует анализ и принятие соответствующих мер. Относительно определения этих рискованных областей – они уже установлены.

"Наши рискованные сферы определены Государственной антикоррупционной программой. Среди них – неэффективное использование земель обороны. Так, например, во время внутреннего аудита одного из госпредприятий Минобороны было установлено незаконное отчуждение фондов и земель этого предприятия в Киеве", – добавил Джигир.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Харьковской области раскрыта крупная коррупционная схема, которая привела к потере 160 миллионов гривен бюджетных средств. Под процессуальным руководством прокурора САП и детективов НАБУ обнаружена и разоблачена организованная группа, которой предъявлено подозрение в завладении государственными средствами, направленными на восстановление инфраструктуры региона.

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