Минималку в Украине пересчитают из-за нового прогноза: названа сумма

В Украине из-за ухудшения экономической ситуации правительство, вероятно, будет применять и другие показатели роста социальных стандартов. В оптимистическом варианте речь шла о том, что минималка в следующем году составит 8688 грн. Негативный прогноз предусматривает рост минимальной зарплаты до 8647 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Оба варианта не позволят украинцам с минимальными зарплатами иметь доход, который позволит обеспечить хотя бы минимальные потребности. Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8 421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8 421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

"Уровень бедности в Украине вырос. И если и в дальнейшем будет увеличиваться разрыв между доходами и ростом цен, это будет приводить к ухудшению положения. Причем большинства населения", – констатировала в разговоре с OBOZ.UA кандидат экономических наук Людмила Черенько.

Как будут расти зарплаты

Прогноз предусмотрен в постановлении от 6 августа № 946 "Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2026-2028 годы". Новый прогноз развития экономики основывается на двух возможных сценариях:

оптимистический – с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится;

– с 2026 года ситуация с безопасностью существенно улучшится; пессимистический – полномасштабная военная агрессия со стороны России сохранится.

Оптимистический сценарий предусматривает рост номинальной среднемесячной зарплаты до таких показателей:

2026 год – 30 240 грн;

– 30 240 грн; 2027 – 35 268 грн;

– 35 268 грн; 2028 – 39 758 грн.

Если сбудется второй сценарий, средняя заработная плата украинцев составит:

2026 год – 30 032 грн;

– 30 032 грн; 2027 – 34 808 грн;

– 34 808 грн; 2028 – 39 436 грн.

Кроме того, согласно первому прогнозу, в течение 2026-2028 гг. ожидается улучшение ситуации на рынке кадров. Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет может увеличиться с 13 млн до 13,2 млн человек.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, в Украине выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн.

