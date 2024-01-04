"Границы не откроются": польский министр заявил о бессрочном запрете зерна из Украины

Польское правительство отказалось отменять эмбарго на ввоз украинского зерна и другой сельхозпродукции на неопределенный срок. Теперь запреты, по сути, станут бессрочными – из-за бескомпромиссной позиции польских фермеров.

Видео дня

О продлении ограничений заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский после встречи с представителями фермерских профсоюзов 4 января. "Границы не откроются. Эмбарго на украинскую продукцию – бессрочное", – сказал Секерский.

Он добавил, что поддерживает протекционистские настроения фермеров. Однако министр уточнил, что эмбарго нужно привести в соответствие с законодательством Польши, включая законодательство Европейского Союза (ЕС). Дело в том, что нынешний запрет не был согласован с Еврокомиссией, которая отменила эмбарго еще в сентябре-2023.

Также Секерский подчеркнул, что правительство готово выполнить требования фермеров, которые повторно заблокировали пункт пропуска "Шегини – Медика" на польско-украинской границе. Протест проводит организация "Подкарпатское обманутое село", которая требует, кроме запрета украинской продукции, введения субсидий на кукурузу, расширения кредитования фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

В самой организации требуют письменных гарантий от правительства Польши. И пока такой документ не будет получен, граница останется заблокированной, заявил лидер организации Роман Кондрув. При этом глава польского правительства Дональд Туск уже говорил о важности прекращения блокады.

Напомним, Польша запрещает импорт украинской агропродукции с весны 2023 года. Решение Еврокомиссии в сентябре того же года отменить ограничения на ввоз украинских продуктов не повлияло на позицию поляков и ряда других соседей Украины.

Односторонние ограничения на украинский импорт ввели Польша, Словакия и Венгрия. Этим вопросом будет заниматься Всемирная торговая организация (ВТО), с жалобой к которой уже обратилась украинская сторона.

Как сообщал OBOZ.UA, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак ранее озвучил идею закрыть польский агрорынок для Украины на 20 лет после вступления нашей страны в ЕС. Причиной стала конкуренция: поляки считают, что украинские поставки якобы угрожают местному бизнесу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!