Лишних резервов не бывает? В НБУ объяснили, почему активно накапливают валюту

Международные резервы критически важны для макрофинансовой стабильности Украины, особенно в условиях войны. Национальный банк Украины (НБУ) поддерживает взвешенную политику накопления резервов, чтобы обеспечить экономическую устойчивость при негативных шоках.

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Об этом сообщил НБУ. Международные резервы – это своеобразная подушка безопасности для финансовой устойчивости страны, они помогают защитить экономику от внешних шоков и обеспечить стабильность на валютном рынке.

Почему центральные банки накапливают резервы?

защита от внешних шоков: международные резервы позволяют стране защититься от непредвиденных событий, таких как финансовые кризисы или изменения цен на мировых рынках;

стабильность на валютном рынке: для стран с открытой экономикой, таких как Украина, поддержание стабильности на валютном рынке критически важно. Резервы помогают обеспечить это, поддерживая ликвидность банковской системы в кризисное время;

Доверие инвесторов: высокий уровень международных резервов повышает доверие инвесторов к экономической стабильности страны, что способствует снижению стоимости привлечений на международных рынках капитала.

Некоторые могут считать, что если резервы превышают минимально необходимый уровень, центральный банк может позволить смягчить монетарную политику. Однако в период войны важность такого резерва трудно переоценить.

Роль резервов во время войны

Война повышает риск внезапного утечки капитала, одновременно увеличивая вероятность негативных шоков. Источники притока валюты сужаются, а неопределенность усугубляет девальвационные ожидания. В таких условиях реакция центробанка на события играет ключевую роль в минимизации негативных последствий финансовой системы и экономики в целом.

Национальный банк Украины проводит взвешенную политику по экономному использованию резервов, ведь объемы международной помощи могут постепенно сокращаться, а часть этих поступлений еще не подтверждена. Поэтому НБУ стремится сохранять резервы на достаточном уровне, чтобы обеспечить макрофинансовую устойчивость, особенно в случае реализации негативных сценариев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за июнь-2024 снизились на 2,9%, с 39 до 37,9 млрд дол. Падение длится третий месяц после достижения исторического рекорда 43,76 млрд по итогам марта.

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