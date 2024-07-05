Украина третий месяц подряд "проедает" валютные резервы: на что пошли деньги
Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за июнь-2024 снизились на 2,9%, с 39 до 37,9 млрд долл. Падение продолжается третий месяц подряд после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта.
При этом темпы уменьшения резервов замедлились: для сравнения, в мае ЗВР "похудели" на 7,9%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:
- валютные интервенции НБУ для покрытия структурного дефицита валюты (из-за дисбаланса импорта и экспорта) и сглаживания курсовых колебаний;
- долговые выплаты Украины в иностранной валюте.
Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 4,9 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.
Впрочем, бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что политика Нацбанка приводит к растрате валютных резервов. По его словам, валютная либерализация и гибкий валютный курс были "не совсем обоснованно введены НБУ". Также он выразил мнение, что либерализация и гибкий курс "расшатывают валютный рынок". Подчеркнув:
- в июне НБУ ежедневно продает по 160 млн долларов;
- в мае было 135 млн долларов;
- в апреле – 100 млн долларов.
"Когда-то у нас транши МВФ измерялись объемом в 200 млн долларов. А сейчас НБУ 160 млн долларов ежедневно тратит, и за это "нам аплодирует мир", как говорят в НБУ", – объяснил причину своей критики бывший председатель Совета Нацбанка.
Валютный резерв Украины в июне-2024: что повлияло на объем
- Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 2,43 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 444,5 млн долл., кроме того еще 247,6 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).
- Операции НБУ на межбанке. Нацбанк продал 2,99 млрд, а выкупил лишь 0,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,9 млрд долл. Показатель высокий, но на 2,7% ниже, чем был в мае.
- Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн долл.
Зачем нужны ЗВР и в чем их копит Украина
Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса национальной валюты – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать иностранную валюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит. При этому в случае избытка инвалюты на рынке регулятор может выкупать ее для пополнения резервов.
В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспонедстких счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 июля это 5,3%. Ценные бумаги занимают 77,8% всего объема ЗВР, а оставшиеся 16,9% приходятся на "живые" деньги.
Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.
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