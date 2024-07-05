Украина третий месяц подряд "проедает" валютные резервы: на что пошли деньги

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины за июнь-2024 снизились на 2,9%, с 39 до 37,9 млрд долл. Падение продолжается третий месяц подряд после достижения исторического рекорда в 43,76 млрд по итогам марта.

Видео дня

При этом темпы уменьшения резервов замедлились: для сравнения, в мае ЗВР "похудели" на 7,9%. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Как объяснили в регуляторе, падение произошло по двум основным причинам. Так, валюту потратили на:

валютные интервенции НБУ для покрытия структурного дефицита валюты (из-за дисбаланса импорта и экспорта) и сглаживания курсовых колебаний;

долговые выплаты Украины в иностранной валюте.

Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 4,9 месяца будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 2-3 месяца.

Впрочем, бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что политика Нацбанка приводит к растрате валютных резервов. По его словам, валютная либерализация и гибкий валютный курс были "не совсем обоснованно введены НБУ". Также он выразил мнение, что либерализация и гибкий курс "расшатывают валютный рынок". Подчеркнув:

в июне НБУ ежедневно продает по 160 млн долларов;

в мае было 135 млн долларов;

в апреле – 100 млн долларов.

"Когда-то у нас транши МВФ измерялись объемом в 200 млн долларов. А сейчас НБУ 160 млн долларов ежедневно тратит, и за это "нам аплодирует мир", как говорят в НБУ", – объяснил причину своей критики бывший председатель Совета Нацбанка.

Валютный резерв Украины в июне-2024: что повлияло на объем

Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 2,43 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 444,5 млн долл., кроме того еще 247,6 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за месяц составили 2,43 млрд долл. При этом на обслуживание долгов Украина потратила 444,5 млн долл., кроме того еще 247,6 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал 2,99 млрд, а выкупил лишь 0,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,9 млрд долл. Показатель высокий, но на 2,7% ниже, чем был в мае.

. Нацбанк продал 2,99 млрд, а выкупил лишь 0,9 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 2,9 млрд долл. Показатель высокий, но на 2,7% ниже, чем был в мае. Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 111,9 млн долл.

Зачем нужны ЗВР и в чем их копит Украина

Золотовалютные резервы страны используются для международных расчетов и платежей (в том числе по госдолгу) и покрытия дефицита платежного баланса. Кроме того, они нужны для стабилизации курса национальной валюты – чтобы в случае необходимости Нацбанк мог продать иностранную валюту на межбанковском рынке и таким образом компенсировать ее дефицит. При этому в случае избытка инвалюты на рынке регулятор может выкупать ее для пополнения резервов.

В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспонедстких счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 июля это 5,3%. Ценные бумаги занимают 77,8% всего объема ЗВР, а оставшиеся 16,9% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!