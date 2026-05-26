Курс подобрался к границе прогноза: украинцам рассказали, что будет с ценами на доллар

До конца мая курс доллара в украинских банках и обменниках будет оставаться в пределах 43,5-44,5 грн. По состоянию на 26 мая банки покупают валюту по 43,98 грн и продают по 44,46 грн, обменники – по 43,77 и 44,17 грн соответственно. Таким образом, текущий курс уже находится ближе к верхней границе прогнозируемого коридора, однако сохраняется пространство как для незначительного удешевления, так и для подорожания.

Курс евро тем временем может колебаться в диапазоне 50-52,5 грн. Такой прогноз озвучил OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

В целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках, добавил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

По его мнению, завершение мая пройдет без признаков резкого напряжения. Курсы валют колеблются с ограниченной амплитудой, а спрос на валюту не имеет ажиотажного характера.

"Последняя неделя месяца, скорее всего, также пройдет без значительных сюрпризов. Ожидаемые коридоры остаются на уровне нескольких предыдущих недель", – отметил он.

При этом, подчеркнул Лесовой, май завершится закреплением валютной стабильности. Это означает:

для граждан – уменьшение оснований для эмоциональных решений о скупке валюты ;

; для бизнеса – возможность спокойно планировать закупки и контракты;

для банковской системы – более высокий интерес к гривневым депозитам и ОВГЗ.

Мамедов в свою очередь обратил внимание на режим "управляемой гибкости", которого придерживается НБУ. По его словам, регулятор имеет достаточно инструментов для сдерживания чрезмерных колебаний и спекулятивного давления, в частности продолжит использовать валютные интервенции на межбанке.

"Курс гривны не является жестко фиксированным. Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – пояснил банкир.

Что будет с депозитами

Мамедов также прокомментировал решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 15%. Она влияет и на стоимость денег в экономике, и на доходность гривневых депозитов для населения.

Банкир отметил, что средняя доходность депозитов в зависимости от срока размещения средств будет оставаться не ниже 14% годовых. В то же время отдельные банки уже предлагают акционные программы со ставками 16,5-17,5% годовых.

По его мнению, при таких условиях гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из главных инструментов защиты сбережений от инфляции. Впрочем, в отдельных случаях вкладчики после уплаты налогов смогут получить и умеренный чистый доход.

