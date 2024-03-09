Курс доллара в Украине перечислили: НБУ ввел новые правила и изменил ограничения

В Украине на фоне улучшения валютных ожиданий и ослабления девальвационного давления на межбанке спрос на валюту со стороны населения снизился. Это способствовало стабилизации курса.

Как пишет на своей странице в Telegram глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, сальдо чистой продажи валюты населению на наличном и безналичном рынке сократилось до 0,82 млрд. дол. (против 1,10 и 1,03 млрд долл. соответственно в январе 2024 и декабре 2023 года).

"Итак, после оживления девальвационных тенденций на валютном рынке в конце прошлого и начале этого года, вызванных сезонными факторами, отменой всех ограничений на продажу наличной валюты населению, ухудшением валютных ожиданий, ситуация в феврале несколько успокоилась", – говорится в сообщении.

Как и раньше, НБУ полностью контролирует состояние валютного рынка, имея комфортный уровень международных резервов и калибруя при необходимости валютные ограничения. Увеличение определенности предоставления международной помощи с марта 2024 года будет способствовать стабилизации валютных ожиданий.

Официальный курс

За январь – февраль 2024 года средний официальный курс гривны к доллару составил 37,92 грн/долл.

Официальный курс на 29 февраля 2024 – 38,21 грн/долл. (на 07.03 – 38,27 грн/долл.)

По среднемесячному официальному курсу гривня девальвировала: За февраль 2024 года - на 0,3% (до января 2024 года)

За 2 месяца с начала года – на 2,3% (до декабря 2023)

За время после перехода к управляемой гибкости – на 3,7% (до фиксированного курса 36,57 грн/долл).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

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