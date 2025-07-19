Курс доллара в Украине изменится: сколько будет стоить валюта в ближайшее время

В Украине курс доллара в эти выходные будет находиться в коридоре: прием от 41,30 до 41,65 грн и продажа от 41,80 до 42,10 грн. Курс наличного евро в эту субботу и воскресенье будет находиться в пределах коридора: прием от 48,20 до 48,65 грн и продажа от 48,80 до 49,00 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфин. Семь членов ЕС во главе с Францией поддержали использование "инструмента борьбы с принуждением" (ACI) против США, если с 1 августа Трамп введет 30-процентные пошлины на товары из Европы, пишет Bloomberg. ACI, который также называют "торговой избушкой", вступил в силу в конце 2023 года и пока не применялся ЕС.

Он предоставляет европейским властям широкие полномочия для принятия ответных мер, включая введение новых налогов для американских технологических гигантов, целевое ограничение инвестиций из США, ограничение доступа к европейскому рынку или его сегментам, а также запрет на участие американских компаний в тендерах по госконтрактам.

На данный момент нет четкого представления, чем закончится это торговое противостояние, а потому мировые игроки опасаются проседания европейской экономики. Это привело к снижению стоимости евро на мировых рынках. Для ЕЦБ это является проблемой, поскольку предыдущее укрепление евро относительно доллара до уровней около 1,18 приводило к приличному удорожанию товаров ЕС по всему миру.

Поэтому, реакция валютного рынка с проседанием евро до уровней коридора около 1,157-1,17 доллара сейчас устраивает европейцев. Но сам факт очередной геополитической неопределенности нервирует всех мировых игроков – от американских до европейских и китайских.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривны ради перехода на евро. Как рассказал заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, это очень далекая перспектива. Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

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