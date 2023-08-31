Курс доллара в Украине изменился 31 августа: в каких банках покупать и продавать выгоднее всего
В Украине по состоянию на 31 августа наличный курс доллара составляет 37,50/38,15 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера курс как на покупку, так и на продажу снизился на 5 копеек.
При этом официальный курс доллара остался на уровне 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного финансового портала.
Самый большой курс на покупку среди финучреждений определил Креди Агриколь Банк – 37,60 грн/$. В свою очередь самый маленький – OTP Bank – 36,75 грн/$.
На продажу наибольшую стоимость валюты установил Креди Агриколь Банк – 38,50 грн/$, наименьшую – OTP Bank и ПриватБанк – 37,55 и 37,90 грн/$ соответственно.
Какой курс доллара будет в сентябре?
В конце августа-начале сентября украинцам не стоит ожидать резких изменений курса наличного доллара – ни скачков, ни падений, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По прогнозам, в это время американская валюта обойдется в 38-39 грн.
Эксперт отметил:
- текущие колебания ожидаются в пределах 10–30 коп.;
- разница между курсами купли и продажи валюты "вряд ли превысит 25 коп.".
OBOZREVATEL писал ранее о том, что ПриватБанк запустил функцию покупки долларов онлайн через "Приват24". Кроме того, уже увеличили лимит по покупке долларов для размещения валюты на депозите – со 100 тыс. до 200 тыс. грн в эквиваленте.
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