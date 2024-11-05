Курс доллара пошел вверх: что произошло на межбанке

На межбанке вырос курс доллара. Так, открытие межбанковских торгов на площадке Bloomberg 5 ноября состоялось на уровне 41,41 грн/доллар, а уже менее чем за час котировки вышли на 41,44 грн/доллар. После этого – ближе к 15 часам – они достигали 41,54 грн/доллар.

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Об этом сообщает "Минфин". Отмечается: на момент закрытия рынка котировки снизились, однако все равно остались выше, чем на старте – 41,47 грн/доллар.

"Объем торгов не был аномально высоким и составил лишь 190,5 млн долларов. Вчера, 4 ноября, он был выше – 221,2 млн долларов, из которых Нацбанк продал из своих резервов 176,6 (80% рынка)", – говорится в сообщении.

Результатом же событий на межбанке, отмечается, стало обновление Нацбанком официального курса доллара на 6 ноября до 41,44 грн – с текущий 41,4 грн. Что является максимумом с конца сентября.

В то же время отметим: 6 копеек не является катастрофическим или даже резким ростом курса – это вполне "рабочий" показатель. При этом, по прогнозу Кабмина, до конца 2024 года курс американской валюты в Украине ожидается на уровне 42,1 грн/доллар – что вдали от официального обновленного (41,44 грн).

Каким будет курс наличного доллара в Украине

В то же время, в течение текущей недели (заканчивается 11 ноября) стоимость американской валюты в обменниках будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе.

Вечером же 5 ноября обменники определили стоимость валюты в средние 41,18/41,63 грн (покупка/продажа). Банки – 41,25/41,7 грн (покупка/продажа). Таким образом:

В обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В банках прогнозируется снижение стоимости валюты в покупке и рост в продаже.

В целом же, отмечается, в условиях режима "управляемой гибкости" валютные курсы будут периодически то расти, то снижаться. А "амплитуда колебаний будет незначительной".

"Валютный рынок обезопасят от неизвестных потрясений: "система" изменений, свойственная режиму "управляемой гибкости", продолжит действовать. Отсутствие ажиотажа и чрезмерного разрыва между спросом и предложением будет свидетельствовать о том, что курсовые изменения остаются прогнозируемыми", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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