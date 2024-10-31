Украинские обменники готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать в начале ноября

В украинских обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение следующей недели (4-11 ноября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн. В то же время вечером 31 октября обменные пункты покупают доллары в среднем по 40,97 грн, а продают по 41,48 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такой же ситуация прогнозируется и в банках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так:

ожидается, что с понедельника курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,9 грн;

вечером 31 октября там определили стоимость валюты в средние 41,15/41,6 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,3-0,5 грн в банках. И до 0,5 грн в обменных пунктах.

Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 2% в неделю.

В целом же, отмечается, в условиях режима "управляемой гибкости" валютные курсы будут периодически то расти, то снижаться. А "амплитуда колебаний будет незначительной".

"На следующей неделе валютный рынок будет обезопасен от неизвестных потрясений: "система" изменений, свойственная режиму "управляемой гибкости", продолжит действовать. Отсутствие ажиотажа и чрезмерного разрыва между спросом и предложением будет свидетельствовать о том, что курсовые изменения остаются прогнозируемыми", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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