Курс доллара переписали: какой выставили в украинских обменниках

Украинские обменники изменили курс доллара. В полдень 29 ноября они определили его на среднем уровне 41,54/41,83 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке и сразу на 12 коп. в продаже.

Видео дня

А вот в банках изменения меньшие. Там стоимость американской валюті определили в средние 41,45/41,9 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке, но осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 41,25-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,25 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,35 грн;

OTP Bank – 41,35 грн.

Продают же они ее по 41,75-41,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,85 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,77 грн;

Укрсиббанк – 41,95 грн;

OTP Bank – 41,75 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с курсом с понедельника

В то же время, по ожиданиям банковского сектора, в течение следующей недели (2-8 декабря) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,5-42 грн.Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках курс будет находиться в тех же пределах – 41,5-42 грн. Соответственно, в них прогнозируется снижение курса в покупке и рост в продаже.

"Несмотря на довольно высокую "живость" на валютном рынке, курсовые показатели будут лишь незначительно изменяться. Однако мы предполагаем, что возможны едва заметные "движения" в сторону 42 грн за доллар. Однако, они не будут ощутимыми, резкими или провокационными для спроса", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан, исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!