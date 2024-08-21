Курс доллара готовятся менять: украинцам рассказали, чего ожидать от обменников

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, до конца рабочей недели (заканчивается 23 августа) он будет находиться в пределах от 40,95 до 41,7 грн. Вечером же 21 августа обменники віставили курс в средние 40,91/41,5 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается рост как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: многие оптовые обменные офисы будут работать с более узким размером спреда (разница между курсами продаж и покупки) в 12-18 копеек при покупке/продаже валюты.

"Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять спрэд между покупкой и продажей валюты в пределах от 20 до 30 копеек", – рассказал Козырев.

В банках же, по его словам, будут происходить другие процессы. Ожидается, что там курс будет находиться в пределах от 40,65 до 41,75 грн. Вечером же 21 августа они покупают валюту в среднем по 41,2 грн, а продают по 41,6 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

В целом же, отметил Козирев, в ближайшие дни на поведение украинского валютного рынка будут влиять несколько факторов. Среди них:

Расчеты бизнеса с бюджетом на налоги и сборы.

"Увеличение спроса на гривню на платежи с государством стимулирует увеличение активности на межбанковском рынке на продажу валютных доходов экспортерами и сократит возможность купить его у импортеров. Он всегда работает в плюс для стабильности национальной валюты", – объяснил эксперт.

Улучшение ситуации в украинской энергии со значительным сокращением остановок потребителей.

Это, по его словам, позволило стране покупать меньше электроэнергии за границей. Что сократило спрос на валюту от энергетических компаний, обеспечивающих текущее предложение, и снизило давление чрезмерного спроса на валюту со стороны этой категории покупателей на торгах.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в ближайшее время гривня будет находиться под девальвационным прессингом. Причина – полномасштабная война. Однако до конца 2024 года в Украине не ожидается резких изменений курса доллара.

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