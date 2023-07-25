Крупный швейцарский банк предупредил российских клиентов о закрытии счетов: детали

Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer предупредил клиентов, живущих на территории страны-террористки России, что их счета закроют. Соответствующие письма начали получать россияне от финучреждения.

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О предстоящем закрытии счетов сообщила консалтинговая компания Main Partner Trust. Forbes Russia ознакомился с копией письма, подлинность подтвердил один из клиентов Julius Baer, который его получил.

"Julius Baer начал посылать своим клиентам, постоянно проживающим в России, сообщение о предстоящем закрытии счетов. Банк сообщил клиентам, что все деловые отношения с ними будут прекращены не позднее 31 декабря", – говорится в сообщении.

В письме банк отмечает, что в связи "с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями", Julius Baer не может предлагать соответствующие и комплексные услуги по управлению активами.

Все соглашения и контракты, такие как кредитные договоры, будут прекращены уже с 30 сентября. После этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

Julius Baer – швейцарский банк, специализирующийся на частном банкинге и управлении активами. Является одним из крупнейших финансовых учреждений в стране.

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