Кого в Украине ищут работодатели: названы популярные вакансии и зарплаты
В Украине на рынке труда второй месяц наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания". В лидеры также вошли такие категории, как "Рабочие специальности, производство" и "Продажа, закупка".
Об этом свидетельствуют данные профильного портала. В апреле 2024 года ситуация на рынке труда изменилась и демонстрирует следующее:
- "Рабочие специальности, производство" – 18 996 вакансий, +10% к марту;
- "Продажа, закупка" – 14 435, +1%;
- "Розничная торговля" – 13 352, +12%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 11 556, +18%;
- "Логистика, состав, ВЭД" – 10 778, +10%;
- "Администрация, руководство среднего звена" – 9 805, +5%;
- "Транспорт, автобизнес" – 8 948, +10%;
- "Бухгалтерия, аудит" – 7722, +5%;
- "Медицина, фармацевтика" - 7686, +5%.
Стремительный рост категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" отразился на перечне вакансий, которые стали востребованными в апреле против марта: посудомоечники, горничные, официанты, бармены, бариста, администраторы ресторана или гостиницы. В апреле на рынке труда также стало больше возможностей для людей без опыта ( +13% вакансий до марта) и студентов ( +15% ).
Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров – на 16%. А вот вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского – на 1,5%.
Кому больше платят
В апреле средняя зарплата в вакансиях составила 20000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне, но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:
- "Недвижимость" – 40 000 грн, +7% к марту;
- "Транспорт, автобизнес" - 27 500 грн, +6%;
- "Телекоммуникации и связь" – 22 000 грн., +5%;
- "Маркетинг, реклама, PR" – 24 000 грн, +4%;
- "Розничная торговля" – 16 500 грн, +3%;
- "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 18 000 грн, +3%;
- "Логистика, склад, ВЭД" – 19 000 грн, +3%.
В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился. А именно:
- "Топменеджмент, руководство высшего звена" – 36 500 грн., -9% к марту;
- "Страхование" – 24 700 грн, -1%;
- "Финансы, банк" – 16 840 грн, -1%;
- "Юриспруденция" – 19 500 грн., -1%.
Высокие средние зарплаты рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины – в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т.д.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине все популярнее становится онлайн-работа, а одной из самых доступных профессий считается копирайтер. Дело в том, что хотя писать тексты и не так легко, как кажется, научиться делать это на базовом уровне все же проще, чем, например, станки сайтов или заниматься программированием.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!