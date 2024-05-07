Кого в Украине ищут работодатели: названы популярные вакансии и зарплаты

В Украине на рынке труда второй месяц наибольшее количество вакансий предлагает категория "Сфера обслуживания". В лидеры также вошли такие категории, как "Рабочие специальности, производство" и "Продажа, закупка".

Об этом свидетельствуют данные профильного портала. В апреле 2024 года ситуация на рынке труда изменилась и демонстрирует следующее:

"Рабочие специальности, производство" – 18 996 вакансий, +10% к марту;

вакансий, к марту; "Продажа, закупка" – 14 435, +1%;

"Розничная торговля" – 13 352, +12%;

"Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 11 556, +18%;

"Логистика, состав, ВЭД" – 10 778, +10%;

"Администрация, руководство среднего звена" – 9 805, +5%;

"Транспорт, автобизнес" – 8 948, +10%;

"Бухгалтерия, аудит" – 7722, +5%;

"Медицина, фармацевтика" - 7686, +5%.

Стремительный рост категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" отразился на перечне вакансий, которые стали востребованными в апреле против марта: посудомоечники, горничные, официанты, бармены, бариста, администраторы ресторана или гостиницы. В апреле на рынке труда также стало больше возможностей для людей без опыта ( +13% вакансий до марта) и студентов ( +15% ).

Работодатели разместили также на 20% больше вакансий для ветеранов. Предложений работы для людей с инвалидностью увеличилось на 12%, для пенсионеров – на 16%. А вот вакансий, где предлагают работать дистанционно, стало больше всего на 3%. Также незначительно возросло количество предложений работы, где требуется знание английского – на 1,5%.

Кому больше платят

В апреле средняя зарплата в вакансиях составила 20000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне, но в разрезе категорий все же присутствуют колебания. Больше выросли зарплаты в вакансиях в категориях:

"Недвижимость" – 40 000 грн , +7% к марту;

, +7% к марту; "Транспорт, автобизнес" - 27 500 грн , +6%;

, +6%; "Телекоммуникации и связь" – 22 000 грн. , +5%;

, +5%; "Маркетинг, реклама, PR" – 24 000 грн , +4%;

, +4%; "Розничная торговля" – 16 500 грн , +3%;

, +3%; "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" – 18 000 грн , +3%;

, +3%; "Логистика, склад, ВЭД" – 19 000 грн, +3%.

В четырех категориях средний размер зарплаты, напротив, уменьшился. А именно:

"Топменеджмент, руководство высшего звена" – 36 500 грн., -9% к марту;

"Страхование" – 24 700 грн , -1%;

, -1%; "Финансы, банк" – 16 840 грн , -1%;

, -1%; "Юриспруденция" – 19 500 грн., -1%.

Высокие средние зарплаты рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины – в среднем 70 000 грн. Это вакансии для боевых медиков, гранатометчиков, связистов, зенитчиков, командиров отделения, пулеметчиков, пилотов дрона, разведчиков и т.д.

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