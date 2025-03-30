Когда закончится война в Украине: МВФ обновил свой негативный прогноз

Обновленный прогноз МВФ (Международный валютный фонд) предусматривает, что военные действия в Украине могут завершиться до конца 2025 года, но экономическая ситуация Украины остается сложной и зависимой от международной помощи. В то же время, негативный сценарий предусматривает затяжную войну до 2026 года, что еще больше усложнит финансовую стабильность страны.

Видео дня

Об этом говорится в опубликованном отчете МВФ. "Хотя риски остаются исключительно высокими, базовый сценарий по-прежнему предполагает, что война завершится в последние месяцы этого года ", - считают аналитики.

МВФ пересмотрел прогноз экономического роста Украины, снизив ожидаемые показатели на 2025 год на 0,5 процентных пункта, а на 2026 год – на 0,8 пункта. Основными факторами такого ухудшения являются продолжительные военные действия, значительные атаки на газовую инфраструктуру, закрытие стратегически важной шахты в Покровске и уменьшение экспорта стали.

Глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что, несмотря на войну, украинская экономика остается устойчивой, однако ее восстановление в значительной степени зависит от международной помощи. Она подчеркнула, что макроэкономическая стабильность сохраняется благодаря эффективному управлению финансами и внешней поддержке партнеров. МВФ рассматривает три основных сценария развития ситуации:

положительный сценарий – боевые действия завершаются ранее базового прогноза, что способствует более быстрому экономическому восстановлению и возвращению беженцев;

– боевые действия завершаются ранее базового прогноза, что способствует более быстрому экономическому восстановлению и возвращению беженцев; базовый сценарий – война продолжается до конца 2025 года, а экономический рост возобновляется постепенно;

– война продолжается до конца 2025 года, а экономический рост возобновляется постепенно; негативный сценарий – боевые действия затягиваются до середины 2026 года, что приводит к падению ВВП, дальнейшему снижению экспорта и усилению финансовой нестабильности.

По данным МВФ, в случае реализации негативного сценария совокупный дефицит финансирования к 2027 году вырастет до 162,9 млрд. долларов, что на 14,1 млрд. долларов больше, чем в базовом прогнозе. Это может привести к новым вызовам в сфере государственных финансов и валютной политики.

Специалисты фонда отмечают, что Украина нуждается в дальнейшей международной финансовой и военной поддержке. В то же время, они предостерегают, что сокращение внешней помощи может привести к серьезным рискам для макроэкономической стабильности страны.

Кроме того, в МВФ обратили внимание на внутриполитические вызовы. Достижение внутреннего согласия относительно важных реформ становится все более сложной задачей, а уровень общественного и политического консенсуса может повлиять на эффективность реализации программ международной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в новом меморандуме между МВФ и Украиной сроки четырех действующих маяков были перенесены. Кроме того, появились четыре новых структурных маяка, среди которых – пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!