Украина должна выполнить четыре новых условия от МВФ: что предусмотрено Меморандумом

В новом Меморандуме между МВФ и Украиной сроки четырех действующих маяков были перенесены. Кроме того, появились четыре новых структурных маяка, среди которых – пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий.

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На это обратил внимание глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в своем Telegram. Задержка маяков по его мнению "свидетельствует о задержках с реализацией программы EFF и ходе реформ". Так, было перенесено:

назначение нового руководителя БЭБ (маяк перенесен с конца февраля на конец июля 2025 г.);

подача законопроекта о риске критических третьих лиц финансового сектора (с мая на сентябрь 2025 г.);

внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс для усиления борьбы с коррупцией, в т.ч. в контексте отмены т.н. "правок Лозового" (с декабря 2024 по июль 2025). Этот маяк переносится уже в третий раз, и думаю в последнее;

публикация внешнего аудита эффективности Национального антикоррупционного бюро Украины (с февраля по июль 2025 г.).

Добавлены четыре новых структурных маяка :

разработка операционного плана для реализации IT стратегии для ГНС и ДМС (в рамках выполнения Нацстратегии доходов) – до конца сентября 2025 г.;

принятие секторальных стратегий в соответствии с новой стратегией управления государственными инвестициями – до конца декабря 2025;

проведение независимой проверки профессиональной пригодности и деловой репутации НКЦПРФ (часть предыдущего маяка, выполнение которого было провалено регулятором) – до конца июня 2025 года.

пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий – до конца августа 2025 года.

На следующий 8-й пересмотр, который, вероятно, состоится уже в июле, будут выноситься структурные маяки по реформам с выполнением на середину текущего года. "Не вижу существенных проблем с их достижением, конечно если НКЦПРФ во второй раз не решит провалить "свой маяк". Потенциально могут быть задержки с избранием на конкурсе и назначением нового председателя Таможенной службы, но будет видно ближе к дедлайну - концу июня. Остальные маяки, включая подачу Бюджетной декларации и подачей законопроекта о введении требований налоговой отчетности для операторов цифровых платформ, вполне посильны для Правительства", – отметил Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пристыдил европейские государства, заявляющие, что у них нет денег для Украины, напомнив о триллионах в помощь Ираку и Афганистану.

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