Аэропорт в Украине могут открыть уже в этом году: какой именно и от чего это зависит

В Украине после новостей о переговорах с авиационными регуляторами в США и ЕС снова оживились разговоры об открытии одного из аэропортов. Эксперты называют три возможных варианта (Львов, Ужгород и Киев), рассказывают о визитах комиссий, регулярно инспектирующих состояние аэропортов. В то же время Украина уже получила статус страны, которая за последние десятилетия единственная закрыла свое небо на столь длительный период. Даже в условиях войны в Афганистане, Израиле, Судане происходили пассажирские перелеты. Однако ни одна из этих стран не сталкивалась с таким подлым и мощным врагом, как Россия.

О том, когда, при каких условиях и как могут возобновить авиационные перелеты, читайте в материале OBOZ.UA.

Когда начнутся авиаперелеты?

Точных сроков никто не называет. Некоторые эксперты, привлеченные к переговорам с американским и европейским регулятором, вовсе отказались комментировать перспективы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков, который своим заявлением по поводу начала переговоров с регуляторами и поднял тему, также заявил, что не может называть никаких сроков.

"Не хочу никаких терминов озвучивать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков. Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в прошлом году анонсировал, что именно в 2024-м "этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки".

Но на самом деле до сих пор никто не знает, когда возможно будет возобновить полеты. Об их необходимости заявляют и в Офисе президента, и в Кабмине. Действительно, это значительно упростило бы и перевозку грузов, и пассажиропоток. Но пока такой возможности нет.

Чтобы открыть перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное право страны – закрывать небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны дать разрешение на полет).

Еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь получить страховку будет очень сложно.

"Необходимо провести переговоры со страховщиками и международными авиакомпаниями. Не думаю, что многие из них будут иметь желание страховать самолеты и осуществлять рейсы в украинские аэропорты во время войны. Если все же удастся договориться с кем-то из авиакомпаний или страховщиков, то высокие риски полетов в Украину они обязательно заложат в стоимость билетов", – рассказывает OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко. То есть цена и риски будут настолько высокими, что украинцам просто будет невыгодно летать.

Эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце настроен более оптимистично. Он уверен: главные претенденты на открытие – Киев, Львов и Ужгород. "Это будет зависеть от того, насколько каждый аэропорт продемонстрирует свою готовность и подтвердит авиарегулятору, что у них есть обученный персонал, необходимые укрытия, что они подготовлены и могут правильно действовать. Это может сказать только соответствующий аудит", – пояснил Долинце.

Именно с укрытиями для гражданских и могут возникнуть проблемы, рассказывает OBOZ.UA эксперт по авиации Олег Бондарь: пассажиры должны находиться в терминалах. При этом, если раздается воздушная тревога, все должны идти в укрытие, а перелет – откладываться. Кроме того, Бондарь считает, что открытие аэропортов усугубит угрозы. Это скопления людей, которые могут стать целью ракетной атаки врага.

"Самым целесообразным выглядит "приоткрытие" грузовых или гуманитарных перевозок. Это первый момент... Говорить о 100% безопасности невозможно", – пояснил он. Министр Кубраков не объясняет, планируется ли открытие пассажирских перелетов, или речь идет только об ограниченных полетах. Однако иностранным регуляторам Кабмин уже официально направил свои предложения.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского... Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как рынок будет работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы..." – заявлял Кубраков в своем интервью.

Отметим, еще в прошлом году в отчете Европейской организации безопасности воздушной навигации (Евроконтроля) говорилось, что запрет на полеты в Украине может продолжаться до 2029-го. Тогда украинские чиновники возмутились и заявили, что возобновить авиасообщение планируют сразу после войны. В этом году Евроконтроль в своем отчете написал: " невозможно предусмотреть, когда закончатся боевые действия в Украине и ее воздушное пространство снова откроется".

Почему в Израиле во время войны работает пассажирская авиация, а в Украине нет?

Часто в качестве примера для Украины приводят опыт Израиля. Его также упомянул и господин Кубраков. Однако, в отличие от России, у ХАМАС нет современного оружия. Чаще Израиль атакуют ракетами, имеющими дальность всего в 10 км. Кроме того, имея небольшую территорию, эта страна создала многослойную систему ПВО "Железный купол". Украина же, к сожалению, не имеет возможности защищать даже все областные центры.

Также Израиль установил на пассажирские самолеты систему ПВО. Украине, к сожалению, до такой защиты еще далеко. "Я не считаю, что на сегодняшний день есть все основания для восстановления пассажирских авиаперевозок. Сейчас нельзя дать стопроцентных гарантий, что наши аэропорты не будут обстреливаться российскими террористами", – говорит заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ракеты, запущенные россиянами, могут долететь, например, до Львова или Ужгорода. Кроме того, не следует исключать российские диверсии или террористические акты, поясняет нардеп.

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что вопрос открытия аэропорта может решиться уже в этом году. При этом будет работать конкретный, защищенный ПВО, авиационный коридор. Задание: сделать так, чтобы самолет, поднявшись в Украине, по кратчайшей траектории попал в безопасное воздушное пространство – в ЕС.

В правительстве из соображений безопасности отказались озвучивать тот аэропорт, который сейчас считают наиболее приемлемым. Но городской голова Львова Андрей Садовый рассказал в интервью украинской службе "Голоса Америки", что надеется на открытие своего аэропорта в 2024-м. Также готовятся к принятию пассажиров и в "Борисполе". Там говорят, что смогут через три недели после войны начать полноценную работу.

Удалось также сохранить и персонал. Еще в октябре 2022-го правительство разрешило выехать из страны авиационному персоналу, инспекторам по авиационному надзору, представителям Госавиаслужбы для того, чтобы работать за границей. Только сохранив непрерывную практику, они будут иметь право сразу же после открытия неба приступить к работе в Украине.

"Сейчас фактически все украинские авиакомпании работают за рубежом на условиях так называемого "мокрого лизинга". То есть предоставляют в аренду собственные самолеты иностранным авиакомпаниям вместе с украинскими экипажами и техническим персоналом. Эти меры помогают сохранить квалификацию украинского авиаперсонала на должном уровне", – говорит Крейденко. .

Даже после открытия аэропорта ожидать, что во время войны украинцы смогут полноценно воспользоваться авиационным транспортом, не стоит. До окончания войны риски безопасности будут оставаться на высоком уровне, а также стоимость перелетов значительно возрастет из-за условий страхования. Однако возможность быстро преодолевать расстояния уже давно назрела, так что открытие аэропорта в каком-то ограниченном формате может состояться уже в скором времени.