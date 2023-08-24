Когда украинцам обращаться за субсидией: в Минсоце дали ответ

В Украине за субсидией можно обращаться в любой момент. Однако сама субсидия рассчитывается на два сезона: отопительный и неотопительный.

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"За жилищной субсидией можно обратиться в любой месяц года, в случае возникновения потребности в государственной поддержке у вашей семьи", – говорится в обращении Минсоцполитики. Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона.

Она рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля). По истечении срока получения субсидии органы Пенсионного фонда Украины осуществляют самостоятельно расчет на следующий период без обращений граждан (кроме отдельных категорий домохозяйств, в частности ВПЛ).

"Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается один раз в календарный год за личным обращением граждан. При обращении за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона. А в случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение трех месяцев после повышения тарифов – субсидия назначается с месяца такого повышения", – отмечают в ведомстве.

Почему еще могут прекратить выплату средств?

Общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;

член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;

лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. грн;

имеется транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которых прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы могут оформить жилищную субсидию онлайн, не выходя из дома. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

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