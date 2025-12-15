Одна из крупнейших стран ЕС лишила беженцев из Украины дешевого жилья: что надо знать

Франция постепенно сворачивает специальные программы поддержки украинских беженцев. В результате часть благотворительных программ прекращает работу, а тысячи семей могут остаться без жилья и стабильных доходов.

Видео дня

Как сообщили в Le Monde, в этой стране лица с временной защитой не имеют права на выплату минимального дохода (RSA), если они не работают. А для его получения необходим статус беженца, который, в свою очередь, запрещает поездки в Украину.

По данным Иммиграционного и интеграционного управления Франции, страна предоставила временную защиту более 35 тыс. украинцев. Впрочем уже по состоянию на конец 2024 года 50% из них не получали государственной помощи на проживание или жилье – мол, таким образом их хотят подтолкнуть к большей независимости.

Но в 2025 году количество специализированных мест для проживания украинских граждан сократилось с 8 тыс. до 4 тыс., а государство отказалось от механизма посреднической аренды – то есть субсидированного жилья. Это связано с тем, что в этом году бюджет межведомственного управления по вопросам жилья сократился вдвое – до 20 млн евро, а количество домохозяйств, соответственно уменьшилось с почти 25 тыс. до 9 тыс.

Среди организаций, которые прекратили предоставлять жилье украинцам, была и France Horizon. Ее генеральный директор Набиль Неффати уверяет, что никто из тех, кому оказывалась помощь "не оказался на улице".

Также до 31 декабря поддержку 74 гостиничных апартаментов в Тулузе прекратит благотворительная организация Entraide Protestante. Отмечается, что жилье больше не будут предоставлять семьям, которые отказались от другого предложенного жилья или не предпринимали шагов для его получения.

Также с 1 января останется нерешенным вопрос о жилье для около 10 семей, которым помогала организация Solidarité Estuaire в департаменте Атлантическая Луара.

В связи с этим украинцы оказались в разных ситуациях. Некоторым из них удалось найти жилье благодаря системе поручительства от благотворительной организации Les Restos du Cœur. Кто-то теперь вынужденных делить жилье с другой семьей из-за правил уплотнения, а некоторые вообще получили отказ в продлении статуса временной защиты из-за происхождения из регионов, где не ведутся боевые действия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с проблемами с расселением сталкиваются и украинские беженцы в Великобритании. Найти жилье без помощи местных жителей практически невозможно, поскольку владельцы просто отказываются сдавать его в аренду.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!