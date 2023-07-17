Китай "обвалил" цены на нефть – Reuters

На мировых рынках подешевела нефть. По состоянию на 8:42 по Гринвичу, ресурс марки Brent снизился в цене на 1,32 доллара – до 78,55 доллара за баррель. Марка West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,22 доллара – до 74,2 доллара за баррель. Причина – замедление экономического роста Китая.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

во II квартале 2023 года ВВП Китая вырос на 6,3% в годовом исчислении – тогда, как аналитики ожидали роста в 7,3%;

восстановление же экономики страны после пандемии "быстро замедляется" – из-за ослабления спроса на продукцию как внутри страны и за рубежом.

Еще одна причина удешевления нефти, отмечают аналитики, связана с Ливией. В частности, частичным восстановление приостановленной добычи ресурса в ней.

"Нефть подешевела после того, как более слабый, чем ожидалось, экономический рост в Китае усилил опасения по поводу спроса с его стороны – второго по величине потребителя нефти в мире. Частичное возобновление приостановленной добычи в Ливии также оказало давление на цены", – говорится в сообщении.

Россия пытается взвинтить глобальные цены

Тем временем, Россия активно пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

По данным Reuters, российские власти уже дали указание нефтяным компаниям сократить планы поставок на август. В частности. речь идет об экспорте нефти из западных портов России (в частности, в Балтийском море). В августе он предположительно сократится на 100-200 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем.

"Это является признаком того, что Москва выполняет свое обещание о новых сокращениях поставок в тандеме с главой ОПЕК и Саудовской Аравией", – отмечает агентство. О планах касательно тихоокеанский портов РФ источникам неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом за январь-июнь 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились вдвое. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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