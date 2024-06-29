'Киев выполнил все структурные маяки': МВФ утвердил новый транш для Украины в $2,2 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда завершил четвертый пересмотр программы в рамках механизма расширенного финансирования для Украины (EFF) и принял решение о выделении нового транша. Речь идет о сумме в 2,2 миллиарда долларов.

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Об этом заявил совет директоров МВФ. Отмечается, что "правительству Украины разрешили немедленно привлечь 2,2 миллиарда долларов США, которые будут направлены на поддержку бюджета".

Таким образом, с учетом нового транша общий объем выплат по программе EFF составит около 7,6 миллиарда долларов.

"Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое влияние на Украину. Несмотря на войну, макроэкономическую и финансовую стабильность удалось сохранить благодаря умелому политическому руководству украинской власти, а также значительной внешней поддержке. Экономика страны остается устойчивой", - отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, все показатели и обязательства Украины в рамках программы EFF остаются высокими.

"Все количественные критерии эффективности и все структурные маяки на конец июня выполнены вовремя или выполнены с короткой задержкой. Программа остается работать в базовом сценарии с внешним финансовым пакетом в 122 миллиарда долларов США в течение ее 4-летнего периода", – добавила она.

В министерстве финансов Украины отметили, что наша страна "впервые за историю сотрудничества с МВФ так далеко зашла в имплементации условий совместной программы".

"Это демонстрирует способность Украины проводить реформы, эффективные политики для обеспечения макроэкономической стабильности и уверенно двигаться к интеграции в ЕС в условиях полномасштабной войны", – прокомментировал решение МВФ министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, миссия МВФ по четвертому пересмотру программы EFF и Украина работала в конце мая. Четырехлетнюю программу EFF в размере около $15,6 млрд утвердили в марте 2023 года – это часть пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля прошлого года, второй и третий в размере около $881- 890 млн по тогдашнему курсу – в начале июля и внутри. Средства МВФ предоставляются в виде ссуд.

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