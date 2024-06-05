МВФ подумает, выделять ли Украине $2,2 млрд: при каком условии получим деньги

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) оценит степень выполнения Украиной условий для программы расширенного финансирования (EFF) и договоренности, достигнутые по итогам миссии по четвертому пересмотру. Среди условий для одобрения программы, по которой Украина сможет получить очередной транш в размере $2,2 млрд, оказалась финансовая инклюзия.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный. По его словам , Украина выполнила все структурные маяки и количественные критерии эффективности, предусмотренные до четвертого пересмотра.

" Средства пойдут на финансирование бюджетных нужд. Они будут должным образом конвертированы в гривны, Национальный банк сможет пополнить свои золотовалютные резервы, а вот бюджет получит подходящий ресурс для финансирования бюджетного дефицита"

Одним из требований для получения очередного транша в короткие сроки должна быть проведена финансовая инклюзия. Она должна максимально привлечь украинцев к возможностям, которые генерирует сегодня финансовая система и дать возможность получить доступ к финансовым услугам, независимо от того, где человек находится. Она включает:

реинтеграцию территорий ;

; реинтеграцию ветеранов ;

; вычете новой реальности, вызванной миграционным потоком населения.

Планируется, что НБУ вместе со специалистами МВФ и Всемирного банка проведут диагностическую работу по разработке соответствующих мер политики, реализация которых позволит повысить ее уровень.

Миссия МВФ по четвертому пересмотру программы EFF и Украина работала с 27 по 31 мая. Четырехлетнюю программу EFF в размере около $15,6 млрд утвердили 31 марта 2023 года – это часть пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд был выделен в начале апреля прошлого года, второй и третий в размере около $881- 890 млн по тогдашнему курсу – в начале июля и внутри. Средства МВФ предоставляются в виде ссуд.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 20 апреля Палата представителей США поддержала дальнейшее оказание помощи Украине от Соединенных Штатов и выделение пакета в размере $61 млрд. Американский президент Джо Байден уже подписал соответствующий законопроект, а первый пакет военной помощи в США составит 1 миллиард долларов.

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