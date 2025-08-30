Каллас назвала условие, при котором ЕС вернет России замороженные активы

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел Кая Каллас заявила, что замороженные российские активы нельзя возвращать Москве до тех пор, пока она не выплатит Украине репарации за нанесенный ущерб. Однако по этому вопросу есть "некоторые чувствительные моменты".

Об этом она сказала в субботу, 30 августа, перед началом встречи министров иностранных дел Европейского Союза, которые собрались, чтобы "глубоко погрузиться" в вопрос российских активов. По словам Каллас, нужно разработать стратегию выхода, чтобы в случае урегулирования конфликта активы не вернулись в РФ.

В ЕС ищут пути использования замороженных активов

"Мы проведем глубокое погружение в вопрос замороженных активов. Есть плюсы и минусы. Есть некоторые чувствительные моменты по этому поводу, но нам действительно нужно иметь аргументы и провести дебаты по этому поводу. Нам нужна стратегия выхода, потому что невозможно представить, что в случае прекращения огня или мирного соглашения эти активы вернутся России, если она не заплатила за репарации", – заявила чиновница.

По данным Reuters, на счетах в ЕС размещено около 210 млрд евро замороженных российских активов.

Украина и страны Балтии вместе с Польшей призывают к их конфискации и направлению на поддержку Украины. В то же время Франция, Германия и Бельгия, которая хранит большинство этих средств, выступают против таких шагов, ссылаясь на сомнительные правовые основания для конфискации.

Однако и этот вариант вызывает сопротивление. Генеральный директор депозитария Euroclear Валери Урбен предостерегла, что Москва может расценить такой шаг как экспроприацию, ответить агрессивными действиями и подорвать международные позиции самой компании.

Как сообщает Politico, сегодня министры ЕС впервые обсуждают новую идею – создания компании специального назначения (SPV), куда планируется перевести замороженные активы России. Затем их могут инвестировать в более прибыльные, но в то же время рискованные инструменты.

Что предшествовало

В Европейской комиссии (ЕК) разрабатывают план по передаче Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов – на послевоенное восстановление. При этом сторонники этой идеи считают ее шагом к возможной конфискации и передаче Украине активов РФ – как наказание Кремля за отказ выплачивать послевоенные компенсации.

Также в ЕС изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму 10 млрд долларов за счет замороженных активов России. Планируется, что прибыль, полученную от средств Центробанка РФ, можно будет внести на оплату поставок для Киева.

Зато министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что замороженные в США российские активы сейчас нельзя конфисковать. Указанные деньги, по его словам, являются "рычагом влияния", который надо применить в переговорах с Москвой.

По сравнению с Европой, в США хранится довольно незначительная сумма российских активов Центрального банка РФ. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов. Причем львиная доля – почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы до сих пор остаются неприкосновенными.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС только за шесть месяцев 2025-го передал Украине 10,1 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных активов Центробанка России. Некоторые европейские политики настаивают на полной передаче замороженных российских активов Украине, однако до этого решения еще далеко.

