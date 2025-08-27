Министр финансов США выступил против конфискации замороженных активов РФ: он объяснил почему

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что замороженные в США российские активы сейчас нельзя конфисковать. Указанные деньги, по его словам, являются "рычагом влияния", который надо применить в переговорах с Москвой.

Однако министр финансов США не исключает, что российские активы передадут Украине. Об этом 27 августа Скотт Бессент рассказал в интервью американскому вещателю.

"Относительно замороженных российских активов – это часть переговоров с Путиным. Поэтому я не считаю, что мы должны их конфисковать немедленно. Это один из важных рычагов влияния в процессе сложных переговоров", – объяснил он.

Скотт Бессент также считает, что часть или полностью все замороженные российские активы могут пойти на восстановление Украины. Но это, по его словам, "станет понятно во время переговоров по российско-украинскому конфликту".

Отдельно министр напомнил, что США ввели повышенные пошлины на импорт товаров из Индии, которая наживается на закупке российской нефти во время войны в Украине. Бессент отметил, что ни одна страна Европы не ввела аналогичных мер и призвал европейских лидеров также присоединиться к экономическому давлению на Россию.

"США не должны нести это бремя в одиночку. Эта война у Европы под боком. У них есть прямой интерес завершить ее – так же, как у нас. Но только президент Трамп реально добился продвижения в этом вопросе, и американцы не должны нести все тяготы сами", – отметил он.

Замороженные российские активы в мире

По сравнению с Европой, в США хранится довольно незначительная сумма российской активов Центрального банка РФ. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны G7 заморозили около 300 млрд долларов. Причем львиная доля – почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения займов Украины на сумму 50 млрд долларов. Но "базовые" активы до сих пор остаются неприкосновенными.

Вышеупомянутый план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов. Большую часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечивают США и Евросоюз в равных долях.

Как сообщал OBOZ.UA, против конфискации замороженных активов России в ЕС активнее всего выступают именно Бельгия, а также Франция, Германия и Италия. Они опасаются ответных действий Кремля – в частности, конфискации активов их компаний в РФ, что, впрочем, происходит и так.

