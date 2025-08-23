Украина получила за счет России уже более 10 млрд евро: какую процедуру придумали

ЕС только за шесть месяцев 2025-го передал Украине 10,1 млрд евро, полученных за счет доходов от замороженных активов Центробанка России. Некоторые европейские политики настаивают на полной передаче замороженных российских активов Украине, однако до этого решения еще далеко.

Об этом сообщает издание DW. Правительство Украины получило эти средства несколькими траншами: 3 миллиарда евро в январе, 3,1 миллиарда евро в апреле, а также по 1 миллиарду евро в марте, мае, июне и июле. Эти средства будут направлены на развитие гражданских и военных проектов в Украине.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС заморозил российские активы на сумму 210 миллиардов евро. Эти активы находятся под управлением Euroclear, крупнейшего в Европе центрального депозитария, который оперирует активами на сумму более 40 триллионов евро и играет ключевую роль в финансовых операциях.

Россия категорически выступает против использования как самих активов, так и доходов от них, и подала более ста судебных исков против Euroclear. По данным источников, близких к компании, Россия уже конфисковала 33 миллиарда евро активов клиентов Euroclear, находящихся в российском центральном депозитарии в Москве.

Некоторые европейские политики, в частности депутат Европарламента от Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), настаивают на полной передаче замороженных российских активов Украине. "Давно пора напрямую использовать российские средства, – заявила Штрак-Циммерман в комментарии Welt am Sonntag. – Будь то ради поддержки украинской экономики или финансирования систем вооружений".

В то же время экономисты предупреждают о рисках для глобальной финансовой системы. Французский экономист Николя Верон, который работает в аналитических центрах Bruegel (Брюссель) и Институте мировой экономики имени Петерсона (Вашингтон), отметил: "Вся эта тема довольно эмоциональна. Многие считают правильным с моральной точки зрения передать замороженные средства Украине. Однако все не так просто. Ведь Центробанки должны быть уверенными, что их денежные резервы за рубежом находятся в безопасности".

