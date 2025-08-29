В ЕС хотят передать Украине 200 млрд евро активов России: готовят ли конфискацию

В Европейской комиссии (ЕК) разрабатывают план по передаче Украине почти 200 млрд евро из замороженных российских активов – на послевоенное восстановление. При этом сторонники этой идеи считают ее шагом к возможной конфискации и передаче Украине активов РФ – в качестве наказания Кремля за отказ выплачивать послевоенные компенсации.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. Отмечается: в настоящее время Брюссель выясняет, готовы ли страны ЕС вложить эти средства в более рискованные проекты, которые могут дать Украине больше дохода.

"Мы продвигаем работу по использованию замороженных российских активов для поддержки обороны и восстановления Украины", – заявила 28 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Немедленной конфискации денег Кремля не будет

В то же время, подчеркивается в материале, обсуждаемый ныне вариант использования российских денег не предусматривает их немедленную конфискацию. Ведь против этого "выступает большинство стран ЕС" – по финансовым и юридическим соображениям.

В частности, отмечается, страны Балтии, а также "несколько других государств" давно настаивают на полной конфискации активов РФ. Однако это наталкивается на жесткое сопротивление прежде всего Германии, Италии и Бельгии.

"Последняя особенно уязвима к юридическим и финансовым рискам. Поскольку именно в этой стране находится депозитарий Euroclear, где хранится большая часть российских активов", – объяснили аналитики.

Не позволить Венгрии отдать деньги России

Зато, отмечается, юристы ЕК рассматривают возможность передачи активов "специальной целевой компании", которую могли бы поддержать некоторые страны ЕС. А также, возможно, Великобритания и Канада, которые выступают за конфискацию российских активов.

Это, объясняется, позволило бы ЕС передать активы Украине "в подходящий момент". А кроме того, лишил бы Венгрию возможности фактически вернуть деньги Москве – наложив вето на продление санкций. Ведь перевод средств в новую структуру не будет требовать единогласного голосования стран-членов Евросоюза.

"Передача активов в новый фонд позволила бы размещать их в более рискованных инвестициях. Что могло бы позволить Украине получать более высокий доход", – говорится в материале.

Впрочем, отмечается, скептики – в частности гендиректор Euroclear Валери Урбен – отмечают, что если инвестиции не принесут желаемого результата, возмещение убытков ляжет на налогоплательщиков ЕС. А потому, в частности, в Бельгии хотят, чтобы другие страны ЕС взяли на себя ответственность за активы РФ.

Завтра – ключевые переговоры

В то же время, отмечается, кульминацией дискуссии станут переговоры министров иностранных дел стран ЕС, на которых будет обсуждено предложение ЕК. Проведение встречи запланировано на 30 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, также в ЕС изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму 10 млрд долл. за счет замороженных активов России. Планируется, что прибыль, полученную от средств Центробанка РФ, можно будет внести на оплату поставок для Киева.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!