Какие банки оказались в зоне риска: Украина согласилась на новое требование МВФ

Украина планирует повысить требования к минимальному уставному капиталу банков до 5 миллионов евро, что создает риски для 10 банков. Если банки не найдут дополнительные средства для увеличения капитала, им может грозить закрытие или реорганизация.

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Об этом идет речь в Меморандуме, подписанном Украиной с Международным валютным фондом. Это требование Директивы Евросоюза, которую страна должна выполнить в рамках интеграции в европейские стандарты, несмотря на сложные условия военного положения.

В настоящее время минимальный размер уставного капитала банков в Украине составляет 200 миллионов гривен, что было закреплено еще семь лет назад после длительных переговоров с профильными ассоциациями малых банков. Однако новые требования к капиталу, которые на сегодняшний день составляют 5 миллионов евро (примерно 223,5 миллионов гривен при текущем курсе), значительно превышают действующий минимум.

После принятия законодательных изменений банкам будет предоставлено 6 месяцев для выполнения новых требований. По данным Национального банка Украины (НБУ), по состоянию на 1 сентября 2024 года десять банков имеют уставные капиталы меньше этого порога, что ставит его в зону риска. В том числе, в этот список попала "дочка" американского Citibank, которая имеет уставный капитал ниже 5 миллионов евро.

В частности банкам с меньшими капиталами придется найти дополнительные инвестиции для увеличения уставного капитала. Если акционеры этих банков не могут привлечь необходимые средства, это может привести к закрытию некоторых структур или их реорганизации. Однако поскольку некоторым банкам для достижения нового минимума требуется сравнительно небольшое дофинансирование, большинство из них, вероятно, смогут выполнить эти требования.

Почему повышают капитальные требования

Повышение требований к уставному капиталу банков отвечает европейским стандартам и направлено на укрепление финансовой устойчивости банковской системы Украины. Повышение капитальных требований делает банки более устойчивыми к экономическим шокам и позволяет снизить риски для вкладчиков и кредиторов.

"НБУ продолжит отслеживать экономическую ситуацию, смягчать меры контроля и возвращаться к довоенному регулированию тогда, когда это будет безопасно", - говорится в Меморандуме МВФ. НБУ отмечает, что банки должны отвечать новым требованиям к капиталу, чтобы иметь возможность активно участвовать в кредитовании экономики, а также в обслуживании внутреннего долгового рынка.

С учетом того, что среднегодовой курс евро в 2025 году может достигнуть 50 гривен за евро, номинальное требование в гривне к уставному капиталу банков может возрасти до 250–300 миллионов гривен. Это усугубляет ситуацию для небольших банков, которые, возможно, не смогут привлечь нужные средства. Повышение требований может повлечь за собой слияние меньших банков, поглощение или полное закрытие тех, кто не сможет выполнить новые стандарты.

Кто находится в зоне риска

По состоянию на 1 сентября 2024 года, согласно данным НБУ, к банкам, имеющим уставный капитал менее 5 миллионов евро (или 223,5 миллиона гривен при текущем курсе), относятся:

АО "Ситибанк" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

уставный капитал 200 миллионов гривен; АО "Скайбанк" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

– уставный капитал 200 миллионов гривен; АО "Банк Украинский капитал" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

– уставный капитал 200 миллионов гривен; Поликомбанк – уставный капитал 200 миллионов гривен;

– уставный капитал 200 миллионов гривен; АО "Банк ТРАСТ-КАПИТАЛ" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

– уставный капитал 210 миллионов гривен; АО "БАНК "ПОРТАЛ" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

– уставный капитал 210 миллионов гривен; ЧАО "Банк фамильный" – уставный капитал 200 миллионов гривен;

– уставный капитал 200 миллионов гривен; АО "Моторбанк" – уставный капитал 210 миллионов гривен;

– уставный капитал 210 миллионов гривен; АО "Окси банк" – уставный капитал 200 миллионов гривен.

Эти банки и еще несколько других структур потребуют дополнительного дофинансирования для соответствия новым требованиям. Хотя для многих из них это относительно небольшое дофинансирование, все же существуют риски для банков, которые испытывают трудности с привлечением инвестиций, особенно в условиях войны.

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