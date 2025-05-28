"Слуга народа" заработает на мониторинге СМИ для власти миллионы: стоимость услуг резко подскочила без всяких объяснений

"Слуга народа" Александр Мариковский в 2025-м на мониторинге СМИ заработает на 4,14 млн грн больше, чем в прошлом году. ООО "Медиатека" без всяких объяснений увеличила стоимость мониторинга СМИ для органов власти до 12,2 млн грн, просто умножив цены на некоторые услуги в несколько раз. Фактически произошло аномальное подорожание некоторых услуг на 200-375% за год. "Медиатека" – единственный участник тендера, который, похоже, специально для них провело госпредприятие.

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OBOZ.UA изучил договор, согласно которому компания "слуги народа" ежемесячно получает больше миллиона гривен, а также ознакомился с его "медиаотчетами". О том, как можно зарабатывать на просмотре телемарафона и чтении сайтов целое состояние, читайте в материале.

Сколько украинцы своими налогами заплатят за мониторинг новостей

В Кабмине, Верховной Раде, каждом министерстве работают свои команды коммуникационщиков. Они следят за новостями, отвечают на вопросы, наполняют соцсети своих шефов и ведомств, формируют информационные посылы и тому подобное. Уже несколько лет коммуникационщики в своей работе ориентируются на отчеты ООО "Медиатека".

Эти отчеты еженедельно рассылают по ведомствам, в них выборочно упоминают отдельные сайты или телеканалы, описывают ситуацию в информпространстве. Чаще всего для каждого министерства обходятся всего 3-4 предложениями.

OBOZ.UA изучил несколько отчетов, и их сложно назвать нейтральными. Например, отдельные СМИ в отчетах называют "политически оппозиционными", "мелкими", "мелкими деловыми порталами", "постоянными оппонентами правительства". Такое представление может нивелировать важность критики, расследований, которые можно увидеть на страницах этих медиа.

В отчетах якобы анализируют 1000 сайтов, но иногда в нескольких предложениях упоминают "благодарности в региональных СМИ" или же пиарные публикации в журналах.

Кстати, название издания OBOZ.UA в отчетах пишут неправильно ("Обозреватель" вместо OBOZ.UA). Для подготовки информации используют специальную программу, которая "собирает" упоминания ведомств, отдельных министров в интернете. Разница между дешевой подпиской на такую программу и дорогостоящей "аналитикой" "Медиатеки" – в нескольких обобщающих абзацах. При этом фактически любой коммуникационщик в министерстве, ежедневно отслеживая упоминания своего ведомства и общаясь с журналистами, может написать значительно более основательную аналитику.

Качество отчетов "Медиатеки" за 2024 год не изменилось. А количество материалов, наоборот, уменьшилось. Если в 2024-м "Медиатека" готовила 287 ежедневных медиамониторингов, то в 2025-м подготовит только 262. В то же время стоимость такого мониторинга увеличилась с 4200 до 5700 грн за каждый (или с 1,2 млн почти до 1,5 млн грн в год).

OBOZ.UA детально изучил договоры "Медиатеки" с государственным предприятием "Центр защиты информационного пространства Украины". Оказалось, что компания без всяких объяснений увеличила стоимость всех своих услуг. Яркие примеры:

ежедневный мониторинг соцсетей подорожал с 250 до 500 грн по каждому запросу (отдельно за мониторинг упоминаний о премьере, о некоторых министерствах, президенте);

комплект отчетных материалов подорожал с 1500 до 3000 грн за каждый (или с 430,5 тыс. до 786 тыс. грн за год – подорожание не пропорционально росту стоимости услуг из-за уменьшения количества отчетов);

– подорожание не пропорционально росту стоимости услуг из-за уменьшения количества отчетов); отчет, содержащий сравнение медийного влияния, подорожал со 120 тыс. до 450 тыс. грн (цена выросла в 3,75 раза);

еженедельный мониторинг СМИ подорожал с 50 тыс. до 80 тыс. грн за каждый (или с 2,35 млн до 3,44 млн грн за год).

Всего речь идет почти о 40 услугах. Стоимость некоторых возросла в 3,7 раза (!). При этом описание самой услуги не изменилось, а количество предоставляемых отчетов даже уменьшилось (не для всех услуг).

Какова причина такого роста цены – загадка. Более того, прозрачные и открытые тендеры должны были бы помочь избежать такой ситуации. Однако в тендере ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" был только один участник – "Медиатека". Антимонопольный комитет должен был бы не допустить нерыночного повышения цен без всяких объяснений.

OBOZ.UA обратился в Центр с просьбой прокомментировать, по какой причине была значительно увеличена стоимость услуг без изменения качественных характеристик и при уменьшении количественных характеристик. С одной стороны, действительно, происходит ежегодная инфляция, но почему в 2024-м следить за соцсетями было вдвое дешевле, чем в 2025-м, объяснить трудно.

Мы также обратились к получателям этих отчетов с просьбой оценить, насколько они нужны для эффективной работы и видят ли они разницу в отчетах, получаемых в 2025-м, которая могла бы объяснить такой рост цены. На момент публикации материала ответа на запросы OBOZ.UA не получил.

Мариковский и его состояние

На самом деле Мариковский благодаря "Медиатеке" получает не только деньги из бюджетов. Политические оценки, особое внимание к достижениям или, наоборот, коммуникационных провалов отдельных министерств или министров могут влиять на оценку их работы. Аналитики "Медиатеки" самостоятельно выбирают, какую информацию упоминать в материалах, которые попадут на экраны мониторов в Кабмине, Верховной Раде и Офисе президента.

Если вместо аргументированной критики процитировать, например, региональное издание, которое финансируется за средства местного бюджета и размещает поздравления и благодарности, это может изменить впечатление о работе ведомства или отдельного министра в глазах того, кто читает такой отчет.

"Медиатека" – едва ли не главный бизнес Александра Мариковского (ему также принадлежат ООО "Соцмониторинг", "Центр контентанализа", "Интеллектуальные медийные системы"). OBOZ.UA уже писал о том, что на супругу политика Наталью в прошлом году оформили новенький Volkswagen ID.6 Crozz 2023 г. в. Сейчас такая машина стоит около 34 тыс. долларов (1,4 млн грн). Вместе с тем в декларации появилась ссуда (на конец прошлого года долг составлял 324,4 тыс. грн).

Кроме того, в 2021-м, когда ООО "Медиатека" уже заработала на мониторинге СМИ почти 7,3 млн грн, "слуга народа" купил дом в самом дорогом пригороде столицы – Конча-Заспе. Речь идет о доме площадью 163,3 кв. м. в коттеджном городке Green Wood Club. При этом, как видно из декларации, дом достался нардепу всего за 4,5 млн грн. Сейчас самый дешевый дом в этом КГ стоит 14 млн грн (правда, большей площади). Стоимость квадратного метра такого дома составляет от 62,5 тыс. грн (дом без ремонта) до более 80 тыс. грн за квадрат (большие дома с ремонтом). Рыночная стоимость дома Мариковского уже с ремонтом может достигать более 13 млн грн (дом такой площади без ремонта может стоить около 10 млн грн).

OBOZ.UA продолжает писать о неэффективном использовании бюджетных средств. В то время как собственных бюджетных поступлений едва хватает на обеспечение потребностей армии, из бюджета тратят более 12 млн грн за чтение СМИ и просмотр телеканалов. Целесообразны ли такие расходы во время полномасштабной войны – вопрос риторический. Кстати, за эту сумму можно купить более 740 FPV-дронов Revenge 2.