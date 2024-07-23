Как Украине бороться с НДС-мошенничеством: Гетманцев об опыте стран ЕС

Система STIR в Польше позволяет эффективно бороться с НДС-мошенничеством посредством анализа транзакций и временной блокировки счетов. Внедрение этой системы существенно снизило разрыв НДС в стране, что может быть полезным опытом для Украины.

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Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Одним из основных инструментов борьбы с мошенническими схемами в Польше является система STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej), внедренная в 2017 году Национальным расчетным центром (KIR).

Эта система предоставляет национальным органам возможность идентифицировать и отслеживать подозрительные операции. STIR занимается сбором данных о потенциально мошеннических транзакциях для дальнейшего анализа, используя алгоритмы сбора информации со всех банковских счетов предприятий, работающих в Польше. Это около 4 миллионов организаций, включая все ежедневные транзакции – идентификационную информацию от отправителя и получателя.

Механизм работы STIR

Национальная налоговая администрация Польши (KAS) может заблокировать счет в случае обоснованных подозрений в использовании счета для налогового мошенничества. Одного только анализа рисковости недостаточно для блокировки счета. Счет может быть заблокирован на короткий срок (до 72 часов) или продлен на более длительный срок (до 3 месяцев).

Блокировка на короткий срок осуществляется уполномоченным банком по запросу председателя Национальной налоговой администрации. Продолжение блокировки может происходить, если существует обоснованное беспокойство, что предприятие не выполнит свои существующие или будущие налоговые обязательства или сумма обязательства превышает эквивалент 10 000 евро.

Обжалование блокировки счета

После исчерпания административной процедуры обжалования заблокированный субъект вправе обратиться в административный суд. В ходе процедуры обжалования обоснованность выводов налоговиков судом не проверяется. Суд лишь проверяет, достаточно ли налоговая обосновала блокировку.

Внедрение системы STIR способствовало значительному уменьшению разрыва НДС в Польше – с 14% до 10% в 2019 году, что ниже среднего показателя по ЕС в 11%. Польский опыт внедрения системы STIR может быть полезен Украине в борьбе с налоговым мошенничеством. Использование подобных систем позволит повысить прозрачность финансовых операций и снизить потери бюджета.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Государственная налоговая служба (ГНС) Украины запланировала на 2024 год более 3,3 тыс. проверок компаний и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно открытым данным, проверки в этом году следует ожидать 2450 компаниям и 915 ФЛП. Активнее всего будут проверять бизнес в столице.

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