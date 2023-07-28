Какой курс доллара украинцы увидят в августе и чего ожидать на валютном рынке осенью: детали

В августе ситуация на валютном рынке Украины будет стабильной и спокойной. По прогнозам наличный доллар будет стоить 37-38 грн. А вот осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс валют.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он объяснил: уже в сентябре-начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют".

"До сентября глобальные изменения вряд ли возможны. Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время, рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал Лесовой.

Кроме того, отметил он, важным как для наличного валютного рынка, так и для всей банковской системы станет уменьшение размера учетной ставки. По его словам, это приведет к "постепенному сокращению банками процентов" по:

депозитным гривневым вкладам;

кредитам – потребительским, автокредитам и ипотеке.

Каким будет официальный курс доллара до конца 2023 года

В свою очередь, аналитики инвестиционной компании ICU прогнозируют, что Нацбанк будет держать курс украинской валюты на зафиксированном уровне в 36,56 грн/доллар еще, по крайней мере, полгода. Возвращение же к плавающему курсообразованию, отмечают они, может стать возможным только весной 2024 года.

По ожиданиям аналитиков, "НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце І квартала 2024 года". Т.е., ориентировочно, в марте.

"Поэтому как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне", – спрогнозировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в самом же НБУ ранее заявили, что могут отменить фиксированный курс доллара еще до окончания войны. Однако для этого нужно выполнение ряда условий.

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