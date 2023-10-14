Как долго будет длиться война: Марченко рассказал, исходя из какого прогноза рассчитали бюджет

Кабинет министров рассчитал проект бюджета на 2024 год исходя из оценок о том, что война будет длиться такой же интенсивностью, как и сейчас, как минимум весь следующий год. Больше всего денег потратят на оборону.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко министрам финансов стран G7 на встрече в Марокко, передает пресс-служба ведомства. "Проект бюджета на 2024 года был подготовлен, основываясь на предположении, что война с нынешней интенсивностью будет длиться весь 2024 год. Он предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов в секторе безопасности и обороны, а также создание условий для развития отечественного ОПК.", - отметил Сергей Марченко.

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Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили почти 33 млрд долларов. Более половины всего внешнего финансирования за этот период.

В целом с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов внешнего финансирования. Крупнейшие доноры – ЕС, США, МВФ, Канада, Япония, Всемирный банк, Великобритания и Германия.

Отдельно Сергей Марченко отметил вклад Японии, председательствующей в G7 в 2023 году, в поддержке украинского вопроса в повестке дня международных мероприятий, а также в улучшении координации финансовой помощи для Украины.

Во время обсуждения бюджетных нужд Украины в 2024 году Министр финансов рассказал о главных показателях, предусмотренных проектом госбюджета.

Напомним, в целом в 2023 году Украина рассчитывает получить более, $42 млрд. Как сообщал OBOZ.UA, по словам экономистов, Украина должна пройти три этапа восстановления. Первый этап уже начался и продлится до 2025 года.

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