Долгожданный толчок для экономики: морской экспорт зерна из Украины вернулся к довоенному уровню

Украина экспортировала 27,6 миллиона тонн зерна и масличных культур через Черное море в течение последних шести месяцев, что всего на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема экспорта в довоенный период. Также важно отметить, что количество прибытий зерновых судов в три порта Одесской области выросло до 231 из пяти в сентябре, способствуя росту морского экспорта.

Об этом сообщает The New York Times. Поток зерновых судов через порты Одесской области в Украине стал важным шагом по восстановлению экономики страны, однако эксперты отмечают, что это может быть временное явление.

Украина смогла выбросить российский флот из Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией. Это привело к увеличению объемов экспорта зерновых и масличных культур с количеством до военного периода.

В то же время Украина продолжает сталкиваться с рядом проблем, включая российские атаки на портовые сооружения и меньший урожай. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует сокращение экспорта украинского зерна в ближайшем будущем.

Аналитики отмечают, что, несмотря на эти трудности, экспорт зерновых остается критически важным для Украины. Тариэл Хаджишвили, глава ООО "Новик", сказал, что "очевидно, что без экспорта зерна" экономика страны будет барахтаться.

По данным Lloyd's List, в марте количество прибытий зерновых судов в три порта Одесской области – Одессу, Южный и Черноморск – увеличилось до 231 из пяти в сентябре. Этому росту привели к соглашению, которое Украина заключила с мировыми страховщиками, чтобы обеспечить страхование судов.

На сегодняшний день у Украины есть доступ только к портам Одесской области для отгрузки зерна морским путем. Несмотря на это ограничение, ежемесячно эти три порта в среднем отправляют примерно 4,1 миллиона тонн зерна и масличных культур, приближаясь к предыдущим объемам морского экспорта, которые имели место до войны.

Осенью компания Dragon Capital рассчитала, что возврат Одесских портов к полноценной работе может способствовать увеличению валового внутреннего продукта Украины на несколько процентных пунктов в текущем году, что, по ее прогнозам, составит 4%. Однако аналитики предупреждают, что первоначальный успех нового судоходного маршрута Украины может быть ограничен из-за постоянных атак со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, за первые 6 дней мая объемы автомобильных грузовых перевозок на польской границе выросли до 19 134 тонн, что почти в три раза больше, чем в апреле. В то время как уменьшение экспорта морским коридором привело к уменьшению ставок на перевозку водным транспортом.

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