Искусственный интеллект может привести к финансовому краху: заявление главы SEC

Председатель Комитета по ценным бумагам и ценным бумагам Гари Генслер испытывает серьезные опасения относительно искусственного интеллекта. Например, говорится о серьезных уничтожениях экономики.

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Об этом говорится в материале The Byte. Еще в 2020 году Генслер, который в то время был еще профессором Массачусетского технологического института, написал статью, в которой утверждал, что встраивание в экономические структуры ряда слишком похожих программ глубокого обучения может подорвать эти системы до уровня кризиса.

Утверждается, что "широкое внедрение" искусственного интеллекта может подтолкнуть экономические системы к точке глубоко хрупкого однообразия и взаимосвязи. Это сделает финансовые системы уязвимыми к катастрофическим массовым продажам.

При этом существующие режимы регулирования финансового сектора, разработанные для управления устаревшими финансовыми техническими средствами и аналитикой, работающими с человеком, не смогут справиться с ними, что приведет к таким же косвенным нормативным пробелам.

Как пишут авторы, ИИ "переходит к зрелой стадии широкого внедрения", что может привести к хрупкости финансовой системы и рискам для всей экономики". Генслер предупреждает о риске "скопления" и "стадности" данных или реальности того, что "модели, построенные на одних и тех же наборах данных, вероятно, создадут сильно коррелированные прогнозы, которые продолжай шаг за шагом".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новейшие технологии могут использовать мошенники для своих преступных целей. Стало известно, какие преступления могут провернуть с помощью ИИ.

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