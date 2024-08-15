Правительство панически ищет, где же взять 500 млрд гривен для покрытия фиктивного дефицита бюджета.

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Вместе с идеями ударить "бейсбольной битой" поднятие налогов для украинцев и экономики в целом, чиновников осеняют не менее деструктивно-креативные идеи.

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Наразі Мінфін вирішив узятися за посилки українців з-за кордону. Чиновники скаржаться, що весь цей ринок "знаходиться у тіні" та с з нього зовсім не платиться ПДВ. Тому потрібно знизити неоподаткований ліміт з посилок для українців зі 150 євро до 45 євро. А товари взагалі оподатковувати всі, не дивлячись на вартість посилок, по-факту від суми 0 євро!

При цьому, жодних логічних обгрунтувань цим цифрам нема. От я спеціально глянув, в США, де люди живуть набагато заможніше, ніж в Україні, встановлений "неоподаткований" ліміт на посилки 800 доларів.

І все це відбувається на тлі нещодавних заяв Спецпредставника США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, яка закликала українську владу не податки і збори підвищувати, а навести порядок на митниці, в податковій, звернути увагу на тіньову економіку: в першу чергу на нелегальний ринок тютюну, алкоголю, електроніки.

І у держави є усі можливості вивести з тіні та запровадити відповідний контроль, в першу чергу за великими імпортними потоками на митниці. Замість цього, як й у випадку зі збільшенням оподаткування українців і легальної економіки, уряд пропонує зіпсувати життя мільйонам наших співгромадян — встановити контроль над 51,5 млн легальних посилок.

При цьому урядовці навіть не зважають на соціальну складову проблеми, не прогнозують наслідки. За логікою: українцям простіше було б купляти товари в магазинах поруч з домом, замість того, щоб місяцями чекати посилки, ризикуючи, що отримають не зовсім те, на що розраховували?

А людей на це спонукають віддавати перевагу інтернет-шопінгу надвисокі ціни в роздрібній торгівлі, інфляція, погіршення матеріальних умов. А замість того, щоби сісти та подумати, чиновники йдуть шляхом "простих рішень". Простих рішень, які роблять українців біднішими.

ОТ хтось може чітко пояснити, як митниця збирається контролювати понад 50 млн. посилок? Хто це буде робити? Як? Вскривати кожну посилку і оцінювати її вміст? В кілька разів збільшиться кадровий склад митниці? І що ж ми тоді отримаємо в бюджеті від таких "новацій"? А скільки ресурсу потребуватиме адміністрування імпортного ПДВ з такої кількості посилок? Дебет з кредитом зійдеться хоча б на нуль? Переконаний, що ні!

Буде, як завжди. Позаяк проконтролювати таку кількість посилок фізично неможливо, то митниця підійде до питання "творчо". Когось буде оглядати за повною програмою, а на "потрібні" партії масштабного товару, як і раніше, закриватиме очі. Ясно, що не "бєзвозмєздно".

У підсумку, податковий контроль та оподаткування десятків мільйонів посилок з закордону створить хаос та передумови для ще більшої корупції. І очевидно, що таке рішення не принесе хоч якусь користь для Держбюджету.

Дуже сподіваюся, що адекватна більшість (представники і монобільшості, і опозиції) розуміє все це і "поховає" у Верховній Раді відверто нерозумну та шкідливу ініціативу.