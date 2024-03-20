Хватило бы на полторы бригады: польская блокада границы крадет у Украины деньги на армию

Из-за польской блокады границ Украина по итогам марта недополучит 6,5 млрд грн таможенных поступлений в государственный бюджет. Такие средства в полном объеме направляются на финансирование безопасности и обороны страны. Указанной суммы хватило бы на полное обеспечение полутора бригад.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). "6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", – отметил нардеп.

Он напомнил, что ранее бюджетные потери составляли около 7 млрд грн в месяц. Так, в отчете Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины указано, что в февраля-2024 бюджет недополучил из-за блокады 7,7 млрд грн.

"Снижение таможенных платежей в феврале 2024 года в основном обусловлено возобновлением с 9 февраля блокирования польскими протестующими автомобильных дорог подъезда к пунктам пропуска на границе. Расчетные недопоступления таможенных платежей – 7,7 млрд грн", – говорится в документе.

В отчете объясняется, что основным источником наполнения госбюджета от таможенных платежей является налог на добавленную стоимость (НДС) с ввозимых товаров. Этот "ввозной" НДС полностью зачисляется в общий фонд госбюджета, то есть в полном объеме направляется на обеспечение обороноспособности государства.

С 2024 года акцизный налог также полностью направляется в общий фонд госбюджета. Кроме того, подавляюшее пошлин также идет в общий госбюджета.

"Таким образом, блокирование границы негативно влияет не только на деловую активность бизнеса, но и сужает возможности финансирования обороны Украины вследствие недопоступления таможенных платежей", – указано в результатах анализа. То есть блокада, которую устроили польские фермеры, подрывает обороноспособность Украины.

В начале марта были также озвучены общие цифры убытков Украины от блокады границы. За все время польских протестов, с ноября-2023, по словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, страна потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн.

Это наносит серьезный удар не только по украинской экономике, но и по обороне страны, а значит, также угрожает и безопасности Польши, отметил Зварыч. Такая ситуация выгодна исключительно стране-агрессору России, а потому польским фермерам пора перестать поддаваться пропаганде и наконец разблокировать границу.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта протесты фермеров охватили всю Польшу. Были заблокированы сотни трасс и улиц, а ситуация на границе с Украиной обостряется.

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