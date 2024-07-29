Некоторые украинцы получат гуманитарную помощь от "Каритас": кто может рассчитывать

Благотворительная организация "Каритас" выделяет 1,5 млн. евро на гуманитарную помощь Украине, в частности для поддержки семей на прифронтовых территориях Харьковской и Днепропетровской областей. Часть средств будет использована для закупки медицинского оборудования для детского медицинского центра во Львове.

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Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Эта инициатива стала возможной благодаря сотрудничеству Каритас Германии с Каритас Украины и финансированию Федерального министерства иностранных дел Германии (GFFO).

Кто получит помощь

Международный благотворительный фонд "Каритас" усиливает поддержку украинцев, страдающих ежедневными обстрелами. Денежную помощь получат около 2800 человек из уязвимых категорий. Эта помощь критически важна для семей, пострадавших от войны и вооруженной агрессии России.

Около 400 000 евро из выделенной суммы будет использовано на закупку медицинского оборудования для детского медицинского центра во Львове. Этот центр уже более двух лет выполняет роль эвакуационного хаба для детей с тяжелыми заболеваниями, пострадавшими от войны. Также заведение приняло пациентов, переведенных из Охматдета после ракетного удара врага по больнице.

Использование остальных средств

Остальные средства будут направлены на поддержку семей, пострадавших от вооруженной агрессии и проживающих на прифронтовых территориях Харьковской и Днепропетровской областей. Эта финансовая помощь станет важным поддерживающим фактором для семей, ежедневно сталкивающихся с опасностями и трудностями, вызванными войной.

Благодаря финансовой поддержке медицинская инфраструктура сможет продолжать оказывать необходимую помощь, а уязвимые категории населения смогут получить необходимые средства для преодоления трудностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, агентство ООН по делам беженцев объявило о финансовой помощи в размере 100 миллионов долларов для поддержки пострадавших от войны в Украине, а также передало 10 генераторов для Харьковской области. Также предусмотрен комплексный план реагирования на осенне-зимний период, чтобы предотвратить дальнейшее перемещение людей и обеспечить их теплом и безопасностью.

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