Гривня ослабла: в Нацбанке рассказали, почему украинская валюта подешевела

Ослабление гривни в конце 2023 года было обусловлено, прежде всего, сезонными факторами. В частности, увеличившемся спросом на валюту – в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Однако в целом при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением.

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Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук. Он отметил: другой причиной ослабления гривни стал рост спроса на валюту со стороны населения. Который, впрочем, является традиционным для окончания года.

"Также на валютный рынок оказывали давление психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. В то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании", – говорится в сообщении.

При этом Николайчук отметил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал он.

Фиксированный курс возвращать не будут

В то же время зампредседателя Нацбанка уверил: возвращения к фиксированному курсу пока "даже не рассматривается". Он подчеркнул, что от такой практики НБУ отошел:

сознательно;

когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Один из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – резюмировал Николайчук.

Что происходит с официальным курсом

В то же время, НБУ на 5 января установил официальный курс доллара в 38,04 грн. Что на 7 коп. ниже, действующего 4 января.

Таким образом впервые за несколько дней регулятор не стал не только повышать официальный курс, но и устанавливать его на новом рекордном уровне. Так, действующий 4 января курс 38,11 грн стал самым высоким в истории Украины, а предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в украинских обменниках ощутимо подорожал доллар. В полдень 5 января они покупали его в среднем по 39,15 грн (+25 коп. по сравнению с утром предыдущего дня), а продавали по 39,35 грн (+29 коп.).

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