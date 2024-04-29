Госдолг Украины кардинально вырос за месяц: сколько должны теперь

В марте совокупный государственный долг Украины вырос сразу на 434 млрд грн, или $7,36 млрд. Таким образом, долг нашего государства составляет 5,924 трлн грн.

Согласно данным, опубликованным Министерством финансов, по состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5 924,25 млрд грн ($151,05 млрд).

Структура государственного долга Украины на 31.03.2024:

внешний долг – 69% от общей суммы (4 239,53 млрд грн, или $108,09 млрд);

от общей суммы (4 239,53 млрд грн, или $108,09 млрд); внутренний долг – 31% (1684,73 млрд грн, или $42,95 млрд).

В долларовом эквиваленте за март госдолг увеличился на $7,36 млрд. В издании Forbes отмечают, что скачок государственного долга вверх произошел из-за $9 млрд новых заимствований, которые поступили в марте от Европейского Союза, Международного валютного фонда (МВФ) и других внешних источников.

Стоит отметить, что Украина привлекает кредиты по льготным условиям. Преимущественная часть внешнего долга реструктуризирована перед официальными кредиторами и коммерческими кредиторами. Программа сотрудничества с МВФ предусматривает продолжение реструктуризации до 2027 года, что позволит сэкономить $4,5 млрд на долговых платежах, которые сейчас включены в бюджет 2024 года.

"Внешние заимствования в размере 71,6% совокупного государственного долга являются историческим максимумом и означают существенный валютный риск для государственных финансов. Каждая копейка изменения обменного курса доллара сегодня изменяет совокупный объем государственного долга более чем на 1 млрд грн", – говорится в сообщении издания.

Как уже сообщал OBOZ.UA, государственный долг в валютном эквиваленте с февраля 2022-го по февраль 2024-го увеличился на $50,4 млрд и превысил 85% ВВП. Государственный долг Украины остается высоким, но государство принимает меры по уменьшению его влияния на госбюджет и экономику.

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