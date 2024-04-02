В Украине резко вырос размер госдолга: цифра достигла критической отметки

В Украине с февраля 2022-го по февраль 2024-го государственный долг в валютном эквиваленте увеличился на $50,4 млрд. Уровень госдолга превысил 85% ВВП, что значительно увеличивает риски дефолта. Общий размер госдолга по состоянию на конец февраля 2024-го составил $143,7 млрд.

Как отмечает издание thepage.ua, в марте, когда было привлечено около $9 млрд льготных кредитов, рост госдолга ускорился. Кроме того, пока война будет продолжаться, он будет расти, говорится в публикации издания.

Состояние государственного долга Украины на конец февраля 2024 года

По данным Министерства финансов, на 29 февраля 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 5490 млрд грн, или $143,7 млрд. Основную часть долга (94%) составляет государственный долг – 5167 млрд грн, или $135,3 млрд грн.

Структура государственного долга Украины на 29.02.2024

Внешний долг – 69% от общей суммы;

от общей суммы; Внутренний долг – 31%;

Основная часть госдолга (72%) номинирована в валюте.

В феврале почти не изменилась величина государственного долга в гривне, в то время как в валюте продолжала сокращаться. Такая разная направленность тенденций объясняется снижением официального курса гривни.

Как изменился государственный долг в марте 2024 года

За январь - февраль 2024-го госдолг сократился на 0,5% в гривне и на 1,1% в валюте, главным образом из-за отсутствия значительных внешних официальных заимствований и ослабления курса евро к доллару и гривне. Однако в марте рост госдолга возобновится и значительно ускорится из-за получения новых внешних кредитов на сумму около $9 млрд.

Что делает государство для уменьшения давления госдолга на госбюджет

Украина привлекает кредиты по льготным условиям. Большинство внешнего долга реструктуризировано перед официальными кредиторами и коммерческими кредиторами. Программа сотрудничества с МВФ предусматривает продолжение реструктуризации до 2027 года, что позволит сэкономить $4,5 млрд на долговых платежах, которые сейчас включены в бюджет 2024 года.

Государственный долг Украины остается высоким, но государство принимает меры по уменьшению его влияния на госбюджет и экономику. Однако война продолжает создавать давление на финансовую стабильность и укрепление финансовых позиций остается актуальной задачей.

Как писал OBOZ.UA, украинская экономика по итогам 2023 года увеличилась на 5,3%. При этом показатели все равно далеки от находившихся до начала полномасштабного вторжения РФ.

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